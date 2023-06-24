المستشار الطبي لمجلس الوزراء: توفير حياة كريمة للمواطنين من أولويات الدولة .. فيديو

أكد الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، أن توفير حياة كريمة للمواطنين من أولويات الدولة المصرية.

أضاف الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "هناك دعم كبير من وزارة الصحة للجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء".

أشار الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء،: "هناك تكليف من الرئيس السيسي للحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتلبية أي استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام والتعامل معها فورا".