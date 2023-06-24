نجل جميل المغازي باكيًا: «وصية والدي الناس تشوف ما قدّمه من كنوز للمصريين»|فيديو

عبّر جميل جميل المغازي، نجل المخرج الراحل جميل المغازي، عن حزنه وافتقاده الشديد لوالده، وبكى قائلا: "والدي بقاله فترة تعبان وكان عنده رئة واحدة وتضررت كثيرا بسبب عامل السن".

وأشار نجل جميل المغازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن والده في الفترة الأخيرة سافر إلى السعودية للمشاركة في حفل تكريم محمد الموجي، موضحا أنه بسبب تغير الجو تعرض لأزمة صحية ونقل للمستشفى ثم عاد إلى مصر، والحالة تدرجت في السوء حتى وفاته اليوم.

وعن وصيته، كشف جميل المغازي قائلا: "أوصى أن أعماله الناس تشوفها وأن ده كنز كبير عنده وفعلا حاجات مهمة لم تلق اهتماما كبيرا من الناس، وأنا هكمل رحلة والدي وعايزين العالم العربي يشوف كنوزنا في مصر وهتفضل موجودة في مصر وتذاع في مصر، وفي حوالي 700 ساعة من أعماله".