حبس شخصين لحيازتهما 3 كيلو حشيش وطبنجة قبل ترويجها بالقاهرة

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 3 كيلو حشيش وطبنجة معدلة مطموسة الأرقام ، وعدد من الطلقات النارية وطلقات الصوت ومبلغ مالى بقصد ترويجها بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت قد ‏تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة القاهرة حال استقلالهما سيارة مستأجرة قيادة أحدهما بدائرة المرج، وبحوزتهم 3 كيلو حشيش و طبنجة معدله مطموسة الأرقام ، وعدد من الطلقات النارية وطلقات الصوت ومبلغ مالى، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها بالمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة المرج والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.