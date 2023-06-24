ميدو: زيارة جوارديولا لمصر تساوي مليارات وتحية لوزارة السياحة

أشاد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، بتواجد الإسباني بيب جوارديولا في مصر لقضاء إجازته الصيفية.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "زيارة جوارديولا وعائلته في مصر، خير ترويج للسياحة المصرية، وهناك رموز ونجوم مثل رود خولييت كانوا منبهرين بتاريخ الفراعنة والحضارة المصرية القديمة".

وأضاف ميدو: "سعيد بتحرك وزارة السياحة بشأن التواصل مع جوارديولا وعائلته، ووزارة السياحة استغلت الزيارة بشكل جيد جدا".

وواصل: "هذا من المفترض أن يحدث، التحرك سريعا تجاه النجوم الذين يتواجدون في مصر، كل التحية لوزارة السياحة بعد التواصل مع جوارديولا".

واختتم: "مهما دفعت فلوس للإعلانات، وجود جوارديولا وصورته مع الأهرامات تساوي مليارات، وتخلي ناس كتير متحمسة من كل بلاد العالم لزيارة مصر".

