سعر الذهب عيار 18 اليوم 26-6-2023

سجل سعر أوسط أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-6-2023، نحو 1903 جنيه للبيع و 1920 جنيه للشراء، وذلك بالنسبة لـ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب .

ومع بداية تعاملات اليوم الأحد، ثبت سعر الذهب في مصر علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة.

زيادة في السعر

وبنهاية تعاملات أمس زاد سعر المشغولات الذهبية بمعدل 40 جنيه في الجرام الواحد علي الأقل، وفقا لمنصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في سعر الذهب.

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2220 جنيه للبيع و 2240 جنيه للشراء



عيار 14



سجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 1480 جنيه للبيع و 1493 جنيه للشراء

عيار 24



وبلغ سعر عيار 24 نحو 2537 جنيه للبيع و 2560 جنيه للشراء

أوقية الذهب



ووصل سعر أوقية الذهب نحو 78.905 ألف جنيه للبيع و 79.62 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.54 مليون جنيه للبيع و 2.56 مليون جنيه للشراء

الجنيه الذهب



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.76 ألف جنيه للبيع و 17.92 ألف جنيه للشراء

ارتفاع في البورصة العالمية

وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات غير مبررة خلال منتصف تعاملات اليوم السبت على الرغم من العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 بقيمة 20 جنيهًا تعاملات اليوم عند مستوى 2215 جنيهًا وقفز لمستوى 2250 جنيهًا، ثم تراجع لمستوى 2235 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 1920 دولارًا، بعد تراجع أسبوعي بنسبة 1.9 % وبقيمة 38 دولارًا خلال تعاملات الأسبوعي المنتهي مساء أمس الجمعة.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2554 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1916 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1490 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب مستوى 17880 جنيهًا.

ولفت إمبابي، إلى أن هناك تلاعب في الأسعار في ظل استقرار محددات تسعير جرام الذهب في السوق المحلي، ومن بينها تباطؤ حركة المبيعات مع توجه السيولة لسوق الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحة المبارك، واستقرار سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، بعد تصريحات الرئيس بعدم اتخاذ الحكومة لخطوات جدية لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، بجانب تراجع الأسعار بالبورصة العالمية.

أضاف، أن السوق العالمي يشهد موجة تراجع بعد تزايد التوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية للتغلب على معدلات التضخم المرتفع، وهو ما أكده جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، خلال كلمته أمام الكونجرس ومجلس الشيوخ، حول إمكانية رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال النصف الثاني من العام الحاري.