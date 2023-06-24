حملات توعية.. ميدو يوجّه نصيحة ذهبية لـ وزارة السياحة بعد زيارة جوارديولا

وجّه أحمد حسام ميدو نصيحة خاصة بشأن الترويج للسياحة في مصر وذلك بعد زيارة بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي لمصر لقضاء إجازته.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نحتاج لحملات توعية للأشخاص المتعاملين مع السائحين" .

وأضاف: "البعض يشتكي من الأشخاص المتعاملين مع السائحين، ومن يعمل في مجال السياحة يجب ألا ينظر إلى تحت قدميه، يجب أن ينظر للمستقبل".

وواصل: "السائح إذا تعامل بشكل مميز سوف يأتي مرة أخرى".

واختتم: "حملات التوعية من وزارة السياحة هي الحل بالنسبة للناس البسيطة وثقافتهم بسيطة، لابد من حملات توعية لهم".

