إعلامي: على اتحاد الكرة مساعدة الزمالك قبل البطولة العربية

وجه الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، طلباً إلى اتحاد الكرة، بضرورة مساعدة الزمالك قبل مشاركته في البطولة العربية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لا بد من مساعدة الزمالك بحل أزمة القيد سريعًا قبل انطلاق البطولة، خاصةً أنه يشارك باسم الكرة المصرية.

وخاض أحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم السبت.

وأدى الثنائي رفقة عدد من اللاعبين الشباب تدريبات تقوية العضلات بأدوات الجيم داخل أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشارك الثنائي بشكل أساسي في مباراة الزمالك أمس أمام فاركو في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وسجل كل منهما هدفا في فوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.