أخبار التوك شو .. وزير المالية: العالم في صراع مع الوقت لإيجاد حلول لمشكلة التمويل ..أحمد موسى: عندنا رئيس إنسان بجد بيدي لكل واحد حقه

نشر قسم التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

وزير المالية: العالم في صراع مع الوقت لإيجاد حلول لمشكلة التمويل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العالم في صراع مع الوقت، لإيجاد حلول بديلة لحل مشكلة التمويل، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول خرجت من أزمة كورونا، وهي تعاني من ارتفاع التضخم، خاصة مع الحرب الروسية الأوكرانية، فقامت هذه الدول بسياسة نقدية تشدديه، وهذا انعكس على ارتفاع غير مسبوق في تكلفة التمويل، وخدمة الديون.



عمرو أديب عن تمرد فاجنر : روسيا تغرق في هذه الحالة

علق الإعلامي عمرو أديب، علي تمرد قائد قوات فاجنر العسكرية بروسيا، قائلا:" لو روسيا بالشكل ده بوتين يسلم الكرملين ويروح، نحن نتحدث عن قوة عملاقة تمتلك جهاز مخابرات جبار، في حين قوام قوات فاجنر لا يتعدى الـ25 ألف مقاتل من المرتزقة.



أحمد موسى عن زيارة جوارديولا لمصر : دعاية بالملايين وترويج للسياحة ..فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب جوراديولا وأسرته لمصر، عقب التتويج بالثلاثية التاريخية مع فريقه.



أحمد موسى: عندنا رئيس إنسان بجد بيدي لكل واحد حقه.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسي، إن هناك بعض المشككين في إنجازات الدولة خرجوا وقالوا أن الدولة تريد هدم مدافن صلاح سالم لبناء أبراج وأماكن سكنية، معلقاً "أبراج ايه اللي تتبني علي مقابر .. دي منطقة منخفضة والمياة بتتجمع فيها يعني مينفعش يتبني عليها زي ما قال رئيس الوزراء النهاردة".



محلل سياسي معلقاً على أزمة قوات " فاجنر" :جميع الاطراف خسرت

قال عمار قناة محلل سياسي من شبه جزيرة " القرم "ـ إن جميع الاطراف خاسرة في أزمة موسكو الاخيرة بعد تمرد قوات مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة بقيادة يفيجني بريجوجن،على الجيش الروسي فهي تمثل ضربة للقيادة الروسية وضربة لقوات فاجنر نفسها.



المستشار الطبي لمجلس الوزراء: توفير حياة كريمة للمواطنين من أولويات الدولة .. فيديو

أكد الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، أن توفير حياة كريمة للمواطنين من أولويات الدولة المصرية.



متحدث الحكومة : المياه الجوفية خطر كبير على مقابر صلاح سالم |فيديو

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن جولة رئيس الوزراء اليوم كانت رسالة للرأي العام لعرض الحالة المتردية للمقابر المطلة على شارع صلاح سالم.



صاحبة أطول ممر شرفي: استراتيجيتي خدمة الطالب وإراحة المعلم نفسيا.. فيديو

استضافت الإعلامية "لبنى عسل"، خلال تقدميها برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، سعاد أحمد سلامة مديرة مدرسة ببني سويف نظم لها الطلاب والمدرسين ممر شرفي بطول 500 متر. وفاء وتقديرا لدورها بعد خروجها للمعاش.



تنشيط السياحة : جوارديولا طلب منا خصوصيته مع أسرته في زيارته لمصر

قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن هناك نوعين من الزيارات السياحية لمصر من قبل الشخصيات العالمية إما عن طريق الطلب منهم وتوجيه دعوة لزيارة مصر أو الحضور بناء على طلب شخصي، مؤكدا أن جوارديولا قدم إلى مصر دون دعوة من وزارة السياحة.



تفاصيل مبادرتين لبيع اللحوم بأسعار مخفضة أقل من السوق .. فيديو

خصصت الإعلامية "لبنى عسل"، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، فقرة لرصد تفاصيل مبادرتين لبيع اللحوم بأسعار مخفضة أقل من السوق بـ١٥٠ جنيه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.



زيلينسكي : الفوضى تعم روسيا ويجب سحب قواتها من أوكرانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ذكر اليوم السبت، أن تمرد عناصر مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة كشف عن فوضى كاملة في روسيا.



سليمان عيد لـ ياسمين عز: كل حاجة بتقوليها بتعجبني

حل الفنان سليمان عيد، ضيفا ببرنامج كلام الناس، للحديث حول كواليس من حياته الشخصية والفنية ومستجدات اعماله الفنية.

وأشاد سليمان عيد، باراء ياسمين عز، حول اهتمام السيدات بأزواجهم، قائلا:" بيعجبني أرائك"

