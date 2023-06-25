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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الطلاب يتوافدون على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لأداء الكيمياء والجغرافيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

كما يتوافد على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM لاداء امتحان مقاييس المفاهيم (الكيمياء) .

ويمر الآن الطلاب على بوابات جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بإجراءات تفتيش بالعصا الالكترونية لضبط وسائل الغش الحديثة التي يخفيها الطلاب اثناء دخول اللجان بهدف الغش 

وكان قد شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع مسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 استخدام العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، 3 مرات في الحالات التالية: 

  • أثناء دخول الطلاب
  •  داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات
  • بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

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