أحد مشايخ سيناء : نحن مع القوات المسلحة جنبا بجنب ضد الإرهاب

تحدث الشيخ عبد الله سلامة الأبرق من مشايخ سيناء عن " كيف تغير وضع سيناء بعد 10 سنوات من ثورة 30 يونيو".

وقال الشيخ عبد الله سلامة الأبرق من مشايخ سيناء، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "كنا في سنة 2011 كان لنا وضع سيئ جدا، لم يكن أحد يعرف سيناء غير الأجهزة الأمنية وأهالي المنطقة، وكنا نعتبر غرباء على أرضنا".

وأضاف: "في بداية عام 2013 بدأ الإرهاب بشدة في سيناء، والرئيس السيسي رفض نقل مدينة رفح الجديدة للعريش".

وأشار: "الرئيس السيسي عمل لنا مدينة متكاملة بجميع المرافق، ومنطقة صناعية بجانب المدينة على خط الحدود في مكان المدينة القديمة"، موضحا: "المخطط استصلاح 554 ألف فدان في شمال سيناء بنهاية عام 2026".

وأوضح: "ورثنا الأمن والدفاع عن سيناء من أجدادنا أيام الإحتلال البريطاني"، مؤكدا: "نحن مع القوات المسلحة جنبا بجنب ضد الإرهاب".