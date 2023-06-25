أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. تكليف حكومي عاجل قبل العيد

أخبار مصر.. كلف رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير اللحوم والأضاحي، الشوادر على مستوى المحافظات، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

تكليف حكومي عاجل بتوفير شوادر اللحوم ورفع الاستعداد بالحدائق والمتنزهات في العيد

كلف رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير اللحوم والأضاحي, والشوادر على مستوى المحافظات، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كميات مضاعفة منها، خاصة اللحوم الحمراء، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

الكرنك والأقصر.. جوارديولا يكشف سبب اختيار مصر لقضاء الإجازة الصيفية مع عائلته

كشف الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي سبب اختيار مصر لقضاء الإجازة الصيفية مع عائلته.

مدبولي في اجتماع مع نظيره الهندي: حجم التبادل التجاري بين البلدين 7 مليارات دولار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، اليوم بمقر مجلس الوزراء، اجتماع مائدة مستديرة لبحث ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

باصات بجودة عالية| السياحة تستعد بـ400 أتوبيس لنقل 16 ألف حاج إلى عرفات

رفعت بعثة الحج حالة الاستعداد القصوى، استعدادا لبدء تصعيد الحجاج علي عرفات الاثنين المقبل، لتأدية الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة، لاسيما مع اكتمال وصول حجاج السياحة وعددهم نحو 16 الفا و100 حاج إلي مكة المكرمة.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

ماشين صح.. رئيس تنشيط السياحة: حققنا 40% زيادة في أعداد السائحين

قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الحركة السياحية في مصر حاليا جيدة جدا، وهناك طموح لتنميتها بنسبة 30% سنويا، وهي نسبة ليست سهلة لكنها قابلة للتحقق.

خلاصة قمة باريس.. توفير 100 مليار دولار في 2023 لمواجهة التغير المناخي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الدول الغنية وضعت الصيغة النهائية لتعهد متأخر بقيمة 100 مليار دولار لـ تمويل مكافحة تغير المناخ في الدول النامية، وذلك خلال الجلسة الختامية لقمة ميثاق مالي عالمي جديد في باريس.

الوزراء: 20 ألف مقبرة لنقل رفات مقابر صلاح سالم.. صور

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الدولة توفر بديلًا إنسانيا للمقابر لافتا أن هناك ٢٠ ألف مقبرة أنشئت لنقل رفات هذه المقابر إلى هناك؛ لافتا أن هناك توجيها من الرئيس بنقل هذه المقابر ونعيد صياغة هذه المنطقة للأفضل.

مدبولي: نقل 2000 أسرة من مجري العيون إلى مساكن حضارية بمدينة بدر

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء-خلال تفقده مشروع تطوير سور مجري العيون - إن المنطقة كانت غير حضارية وتم نقل 2000 أسرة الي منطقة حضارية بمدينه بدر

مديريات العمل تتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص أول يوليو

تتابع مديريات العمل علي مستوي ٢٧ محافظة ؛ تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور المنُعقد يوم الإثنين الماضي 19 يونيو 2023،برفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، إعتباراً من اول يوليو ٢٠٢٣ محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

مصر تفوز بالعضوية الدائمة في المجلس الدولي لتقييم الأدوية البشرية ICH

أعلنت هيئة الدواء المصرية حصول جمهورية مصر العربية، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، على العضوية الدائمة بالمجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية لتقييم الأدوية للاستخدام البشري "ICH"، وبذلك تصبح مصر الدولة الأولى أفريقياً والثانية عربياً التي تحصل على العضوية الدائمة للمجلس.

الوزراء يكشف حقيقة إلغاء العلاج على نفقة الدولة

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة.

مدبولي يتفقد شارع المعز ومسجد الحاكم بأمره

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعمال تطوير شارع المعز لدين الله الفاطمي بمحافظة القاهرة .

استعدادا لعيد الأضحى.. توجيه عاجل من وزير الزراعة بتوفير السلع بأسعار مخفضة

زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي منافذ التابعة للوزارة ومعرض خير مزارعنا لأهالينا يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

رئيس الوزراء: إعادة إحياء القاهرة التاريخية جزء أصيل من خطة الدولة.. صور

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم السبت بمحافظة القاهرة، سير العمل بعدد من قطاعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية.

علاج دوائي للمساعدة على الإقلاع عن التدخين.. الصحة تحسم الجدل

التدخين من أبرز العادات السيئة التي تسبب العديد من الأمراض علي رأسها الأورام السرطانية بكافة أنوعها ، وحذرت وزارة الصحة والسكان ، من تلك العادة السيئة وضرورة الإقلاع عنها وتجنبها .

31 ميدالية.. أبناء التضامن يحصدون الجوائز بأولمبياد برلين ويتأهلون للمنافسات النهائية| صور

تألق لاعبو الفراعنة وحصدوا 31 ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية فى استمرار للنجاح والتنافس رفيع المستوى، فى إنجاز جديد للاعبى الأولمبياد الخاص التي تقام بالعاصمة الألمانية برلين.

تمهيداً للتصعيد على عرفات .. اكتمال وصول 10990 مصريا من حجاج القرعة لمكة المكرمة

أنهت بعثة الحج المصرية كافة الاستعدادات الخاصة بتصعيد ضيوف الرحمن إلى جبل عرفات بعد وصول جميع حجاج القرعة إلى مكة المكرمة وعددهم 10990 حاجا بعد عمليات التفويج الناجحة من المدينة المنورة.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

الأرصاد تحذر الصائمين من حالة الطقس في يوم عرفات| تفاصيل

أعلنت هيئة الارصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، يوم الثلاثاء المقبل، الذي سيوافق يوم عرفات، والذي يصوم فيه غالبية المصريين.

مقبرة زعيم مصر بهذا الشكل!.. سر غضب رئيس الوزراء من قبر أحمد عرابي

انتقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشدة ما آلت إليه مقبرة الزعيم أحمد عرابي، بعد أن لاحظ ارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل يهدد عملية الدفن.