علاء نبيل: المنتخب الأولمبي بحاجة لدعم جماهيري

أكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق، أن المنتخب الأولمبي بحاجة لدعم جماهيري، مشيرا إلى أنه النواة الحقيقية للمنتخب الأول.

وقال علاء نبيل خلال مداخلة في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح: "المنتخب الأولمبي الحالي مكون من جيل فريد من اللاعبين وأعرفهم جيدا.

وتابع علاء نبيل: "يجب علينا دعمهم طول الوقت لأنهم المستقبل القادم الذي سيمثلنا.

وواصل: "الجيل الحالي من المنتخب الأولمبي سيشكل نواة للمنتخب الأول في السنوات القادمة.

واختتم: لا يوجد لدينا نقص في المواهب بالنسبة للناشئين في مصر، لكن المشكلة في عدم معرفة كيفية استغلال هذه المواهب أو تطويرها.