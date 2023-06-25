محمد صلاح: موسيماني كان مرحب جدا بتدريب الزمالك

قال محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، إن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي، كان مرحب بتدريب الزمالك خلال الفترة الماضية.



وأضاف محمد صلاح خلال تواجده ضيفا في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح: الزمالك سيعود لمساره الصحيح من خلال تكاتف أبنائه، وموسيماني كان مرحب جدا بتدريب الفارس الأبيض عكس ما يقال.



وأضاف محمد صلاح: الزمالك كان لازم يعتمد على لاعبيه الشباب، ويجب اختيار اللاعبين المنضمين إلى الأهلي أو الزمالك بدقة لأن الأندية الجماهيرية تلعب على الفوز.

واختتم: رمضان صبحي لن يتعاقد مع الزمالك في وجهة نظري.