وقف أعمال 6 مخالفات بناء بمناطق الخدمات بمدينة العريش

كلف اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء ، بمرور أعضاء الضبطية القضائية بوجود مندوب الإدارة الهندسية ، والفنين، للقيام بالمرور الميداني داخل المدينة ، في إطار توجيهات محافظ شمال سيناء ، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي ممتلكات الدولة وإزالة التعديات عليها .

٦ حالات :

وتم ضبط ٦ حالات بالشروع في المباني دون موافقة الجهة الرسمية طبقا للقانون وذلك بالمخالفه للقانون .

الحالة الأولى بشارع الساحة بناء دور ثاني علوي بدون إذن استكمال، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وإيقاف الأعمال.



الحالة الثانية ، بشارع عبدالحميد سلمي حيث تبين بناء غرف فوق السطح وتم وقف الاعمال وأتخاذ الاجراءات القانونيه .



الحاله الثالثة ، خلف سوس أن، وهي عباره عن شده خشبيه والاستعداد لرمي الخرسانة، وتم أيقاف الاعمال ومصادرة الخشب ، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة .



الحالة الرابعة ، خلف مدرسة العربي دور أرضي تم وقف الأعمال، ومصادرة الخشب المستعمل في البناء ، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة .



الحالة الخامسة، خلف بنزينة زعرب الشروع في رمي الخرسانة لصب دور أرضي، وتم وقف الأعمال ، وتم مصادرة الخشب المستخدم في أعمال الصب، وسوف تتخذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفه .



الحالة السادسة، خلف مسجد قباء سقف أول علوي وتم إيقاف الأعمال مصادرة خشب الصبه وسوف تتخذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفه .



وطالب رئيس المدينة بقيان رؤساء مناطق الخدمات بمتابعة أعمال المباني المخالفة داخل الاحياء والعمل على أيقافهم وعمل محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويهيب رئيس المدينه كافة الأهالي بالالتزام بقوانين البناء الحديث، وعدم الشروع في إقامة أي مبان سواء أسوار أو مباني منازل دون الرجوع للإدارة الهندسية بالمجلس والتصريح بالأعمال طبقا للقانون .





