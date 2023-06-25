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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. 56 ألفًا و579 طالبًا يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالثانوية بالإسكندرية

دكتور عربي أبوزيد
دكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية

يؤدي اليوم الأحد 56 ألفًا و579 طالبًا امتحاني الكيمياء والجغرافيا، في الثانوية العامة، بعدد 148 لجنة بمحافظة الإسكندرية، حيث كثفت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من استعداداتها لاستقبال الامتحانات.

وقال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان، إن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ 56 ألفًا و579 طالبًـا، من بينهم 23 ألفًا و63 طالبا للشعبة الأدبية و21 ألفًا و444 للشعبة العلمية و9 آلاف و845 طالبا للشعبة الرياضية، وألفان و234 طالبًا للشعبة الدولية، وسيؤدون امتحاناتهم أمام 148 لجنة بالإدارات التعليمية التسع بالمحافظة.

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وأشار "أبوزيد"، إلى أن المديرية جهزت ٣٢ استراحة بجميع الإدارات لاستقبال المعلمين ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، حيث تم دعم كل استراحة بكافة مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكافة التجهيزات المطلوبة للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان.

وشدد "أبوزيد" على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة وسماعات) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.

جدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية محمد الشريف شدد على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة، موجهًا بالالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، وتوفير بيئة ملائمة لأبنائنا الطلاب، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان يوميا، إضافةً إلى التأكيد على رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الإزعاج وذلك من محيط المدارس.

الاسكندرية تعليم الاسكندرية الكيمياء الجغرافيا الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

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