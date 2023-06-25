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رئيس التحرير
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الدفع بـ2229 سيارة إسعاف.. خطة الصحة للتأمين الطبي خلال احتفالات عيد الأضحى

الدكتور خالد الخطيب،
الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة

كشف الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، خطة وزارة الصحة للتأمين الطبي خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأكد "خالد الخطيب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي" أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أمر بإعداد خطة كاملة وشاملة لاستعداد عيد الأضحى المبارك من خلال 3 محاور .

خطة شاملة لاستعداد عيد الأضحى

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، أن المحاور تضمنت الطب الوقائي والمجازر ومنافذ بيع اللحوم والثلاجات وصحة اللحوم، ومحور الطب العلاجي ومنع الإجازت وعمل المستشفيات طوال الـ 24 ساعة وجاهزية جميع الاقسام الحرجة وتوفير اكياس الدم والطوائ، وتوفير كافة الاجهزة.

وأشار إلى أن هناك غرف للأزمات ولجان مرور في كافة محافظات الجمهورية، والدفع بسيارات الإسعاف بـ2229 سيارة في جميع الطرق الرئيسية الحدائق والمتنزهات والمصايف، فضلا عن 10 لانشات.

ووجه الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، رسالة للمواطنين بعدم الإفراط في تناول اللحوم ومراعاة الأغذية السليمة، واختيار نوعية الأكل والأطعمة والتأكد من مصادرها.

الصحة احتفالات عيد الأضحي الدكتور خالد الخطيب وزير الصحة الطب الوقائي

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