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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

20 جنيه مرة واحدة.. زلزال يضرب أسعار الزيت لأول مرة منذ العام الماضي

الزيت 
الزيت 

تراجعت أسعار الزيت في مصر اليوم لأول مرة منذ العام الماضي، بعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية ، إذ وصل سعر اللتر الواحد من الزيت إلى نحو 75 جنيها، كأعلى سعر ولكن عاود الهبوط بقيمة 20 جنيها.

ومن جانبه قال صلاح رسمي عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية، إن  أسعار الزيت تراجعت بنسبة لا تقل عن 10% خلال الشهر الجاري.

الزيت 

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أسعار الزيت اليوم في مصر 

وتراجعت أسعار الزيوت في مصر ليسجل سعر اللتر الخليط نحو 50 جنيها بعد 65 جنيها، فيما تراجعت بعض أنواع الزيوت من 75 إلى 55 جنيها.

وهبطت سعر العبوة من الزيت الخليط 700 مللي إلى 40 جنيها فقط، فيما هبط سعر العبوة 800 مللي من زيت الذرة إلى نحو 57 جنيها.

الزيت 

فيما تراجعت بعض العبوات 2.2 لتر من الزيت الخليط من 140 إلى 115 جنيها، ومن زيت الذرة إلى 154 جنيها.

سر التراجع 

ولعل أبرز أسباب انخفاض أسعار الزيت إلى زيادة المعروض في الأسواق مع استيراد كميات كبيرة الفترة الماضية وقلة في الطلب، وعليه انخفضت الأسعار، حسبما أكد رسمي.

تراجع أسعار الأرز

في سياق متصل ، تراجع سعر الأرز  بقوة لأول مرة منذ شهور، بعدما وصل سعر الكيلو إلى مستويات قياسية تخطت 35 جنيها في بعض المناطق ليفقد نحو 15 جنيها.

أسعار الأرز الآن

وتراجع سعر الأرز الشعير  بنحو يزيد على 7 آلاف جنيه للطن، وطن الأرز الأبيض انخفض 8 آلاف جنيه، إذ تراجعت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» ، ليسجل سعر الطن من 13 ألفًا إلى 14 ألف جنيه مقابل 20 ألفًا في وقت سابق، فيما سجل سعر الطن عريض الحبة بين 14500-15 ألف جنيه.

الأرز 

سعر الأرز الشعير

ومن جانبه كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في بيان، إن سعر الأرز الأبيض شهد انخفاضا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل طن الشعير «رفيع الحبة» 13500 جنيه، مقارنة بـ 15.900 جنيه قبل أيام.

سعر كيلو الأرز اليوم

ويتراوح الأن سعر كيلو الأرز الأبيض بين 20 و23 جنيها حاليا مقابل سعر يتراوح بين 30 و35 جنيها في ذروة الارتفاع.

20 جنيها

وكشف شحاته في بيان الغرفة ، أن  سعر الأرز الأبيض انخفض إلى سعر يتراوح بين 18 و20 ألف جنيه للطن جملة، وذلك نتيجة  اقتراب موسم حصاد الأرز والمتبقي عليه حوالي شهرين.

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