أحمد أيوب: حرس الحدود كان ندا قويا للأهلي والزمالك رغم الهبوط

قال أحمد أيوب المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، إن تجربته مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر والأهلي السابق، استفاد منه خبرات كثيرة ، مؤكداً أن علاقة الجهاز الفني للفراعنة كانت جيده مع الجميع.

وأضاف أيوب، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه تعلم كثيراً من تجربته مع حرس الحدود، قائلاً «لم نكن موفقين مع حرس الحدود ولكنني أرى أنني نجحت في تكوين فريق يملك شخصية بقدرات محدودة، ونادي حرس الحدود هو بيتي الثاني بعد النادي الأهلي».



وأشار أيوب خلال تصريحاته، إلى أن بعض اللاعبون رفضوا الانضمام إلى صفوف فريق حرس الحدود، بداية الموسم، واللعب مع الفريق في الممتاز، ولكن رفضوا وفضلوا اللعب بدوري الدرجة الثانية بمقابل مادي أعلى.

واختتم أحمد أيوب تصريحاته، بالحديث عن فترته مع حرس الحدود، بتوجيه الشكر للمسؤولين عن النادي، مؤكدًا أنها كانت فترة نجاح ورائعة للغاية حقق خلالها الكثير، رغم هبوط الفريق إلى القسم الثاني، مؤكداً أن الفريق كان ند قوي للمنافسين الكبار مثل الأهلي والزمالك في الموسم الحالي .