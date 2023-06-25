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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استعدادا لـ عيد الأضحى.. أفضل الطرق لتخزين اللحوم

أفضل الطرق لتخزين
أفضل الطرق لتخزين اللحوم 

لم يتبقي على العيد سوي أيام قليلة، وتحتار ربة المنزل فى تحضير كل ما لذ وطاب لأسرتها، ولكنها تجد صعوبة فى تخزين اللحوم بشكل صحيح لتوفير بعض المساحات الإضافية لاستعاب أكبر كمة من اللحوم دون إفسادها .

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أفضل الطرق لتخزين اللحوم 

قدمت خبيرة الاقتصاد المنزلى، سعاد جاد بعض الطرق المختلفة لتخزين اللحوم بشكل جيد:

التخزين في الثلاجة: يمكن تخزين اللحوم المفرومة والقطع الناعمة في الثلاجة، وذلك في درجة حرارة تتراوح بين 0-5 درجة مئوية. يجب وضع اللحوم في الأدراج السفلية للحفاظ على برودتها والتخفيف عن العملية الدورية لفتح الباب.

التخزين في الفريزر: يمكن تخزين جميع أنواع اللحوم في الفريزر، وذلك عند درجة حرارة تصل إلى -18 درجة مئوية. يمكن تقسيم اللحوم إلى حصص صغيرة ووضعها في أكياس مخصصة للفريزر.

التخزين في الثلاجة الرطبة: يمكن تخزين اللحوم الطازجة في الثلاجة الرطبة، وذلك في درجة حرارة تتراوح بين 0-3 درجة مئوية. يجب وضع اللحوم في أكياس مخصصة للثلاجة الرطبة وتغطيتها بورقة طعام.

التخزين في الزجاجات: يمكن تخزين اللحوم المطهية في الزجاجات، وذلك في درجة حرارة الغرفة. ويمكن إضافة الزيت أو الخل أو الأعشاب إلى الزجاجة لإضفاء نكهة خاصة.

التخزين باستخدام الفراغ: يمكن استخدام آلة فراغ الهواء لتخزين اللحوم، وذلك بإزالة الهواء من الأكياس وإحكام إغلاقها، هذا يساعد على تمديد فترة الصلاحية للحوم والحفاظ على نكهتها وجودتها.

يجب الحرص على شراء اللحوم من مصادر موثوقة والتحقق من تاريخها وصلاحيتها قبل تخزينها، وتجنب تجميد اللحوم المجمدة وإعادة تجميدها مرة أخرى.

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