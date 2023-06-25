أسامة عرابي: كولر أحدث طفرة مع الأهلي والفضل يرجع للإدارة

أكد أسامة عرابي لاعب الأهلي السابق، أن المدرب السويسري كولر المدير الفني للنادي الأحمر، أحدث طفرة داخل الفريق.

وقال أسامة عرابي خلال تواجده ضيفا في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح: الكرة المصرية اعتمدت لسنوات طويلة على طريقة 3-5-2 وحققت بها إنجازات كبيرة .



وأضاف أسامة عرابي: "الأهلي مع كولر في شكل خططي قائم على فلسلفة التدوير منح الفريق الأحمر طفرة نوعية في الشكل الفني.



وواصل: لكن العامل الرئيسي لتوفيق كولر مع الأهلي توفير الإدارة جميع متطلباته.

واختتم: “رأينا طريقة التدوير التي يعتمد عليها كولر في وقت كبير، وأمام حرس الحدود، لم يشرك 8 لاعبين من القوام الأساسي”.