طقس اليوم.. ارتفاع ملحوظ في الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى 42 درجة

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث تكون الأجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وشهد الطقس اليوم، نشاط شبورة مائية صباحا على المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد أيضا، خلال ساعات الصباح الباكر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة، خلال الطقس اليوم، وتحديدا فترة الظهيرة، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة في الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد إن نسبة الرطوبة نهارا في الجو، بدأت يظهر تأثيرها بقوة في الجو ما يزيد من الإحساس بالحرارة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وحول حالة البحرين، الأحمر والمتوسط خلال الطقس اليوم، يكون حركة الموج خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاعه ما بين نصف متر إلى متر ونصف.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل العظمى 35 والصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 والصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء العظمى 39 والصغرى 29 درجة.

شمال الصعيد العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 والصغرى 29 درجة.