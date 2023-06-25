أغربها الهدوم في الثلاجة.. دراسة تقدم أغرب 3 طرق لتقليل شعورك بالحرارة

حيل غريبة نصحب بها دراسة نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية لتهدئة الجسم والتقليل من الشعور بالحرارة خاصة مع زيادة شعور البعض بالأرق وقلة النوم وتعد أغربها وضع ملابس في الثلاجة ونقع القدمين في ماء مثلج.

وبحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، فإن قلة النوم قد تزيد من خطر الوفاة المبكرة وإليك مجموعة حيل غريبة حثت عليها الدراسة وهي كالتالي:

1. ماء فاتر على القدمين

يوصي خبير النوم جيمس ويلسون بالقيام بوضع زجاجة ماء فاتر على القدمين وتساعد هذه الحيلة على خداع الجسم ليعتقد أنه أكثر برودة مما هو عليه في المقابل استخدام الماء المثلج يؤدي إلى نتيجة عكسية وصعوبة النوم.

2. تجميد ملابس النوم

وضع ملابس النوم في كيس مغلق في الفريزر قبل النوم يساعد في الحفاظ على برودة الجسم في الليل.

3. تقنيات التنفس

تساعد تمرينات التنفس على القيام بتهدئة الجسم وتبريد الأطراف. وقد نصح الخبراء بالقيام بممارسة تمارين التنفس قبل النوم للاستمتاع بنوم مريح