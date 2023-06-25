وكيل حسين الشحات يكشف كواليس تجديد التعاقد مع الأهلي

أكد محمد الشحات شقيق ووكيل حسين الشحات لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تجديد العقود مع المارد الأحمر لمدة ثلاث سنوات دون الدخول مفاوضات مكثفة.

وقال الشحات خلال تصريحات تلفزيونية : تم توقيع العقود في أول جلسة جمعته مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي .

وأكمل : نحن تحت أمر النادي الأهلي دون شروط وتم تقديره بالشكل الأمثل في التعاقد الجديد التأخير جاء بسبب المشاركة في بطولة إفريقيا ونهائي كأس مصر

واختتم الشحات تصريحاته قائلة : النادي الأهلي رقم 1 وخطأ كبير لأي لاعب

وأعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، تجديد عقد حسين الشحات لاعب الفريق، لمدة 3 أعوام قادمة.