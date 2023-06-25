كوريا الشمالية تهين وزير الخارجية الأمريكي

انتقدت كوريا الشمالية، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الصين في موقع "فريد" ‏من أجل الضغط على بيونج يانج للدخول في حوار.‏

وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، وصف المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية في وزارة خارجية كوريا الشمالية، كوون جونج جون،، تصريحات بلينكن بأنها "هراء"، ولا تساعد في حل القضية.

وحذر جون أيضًا من الإجراءات المضادة "الأكثر هجومية" ضد أي عمل عسكري أمريكي معزز فى شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.

وأضاف "ما لم توقف أمريكا فعل انتهاك سيادتنا وتهديدنا، متجاهلة حقوقنا ومصالحنا، وتتخذ إجراء واضحًا لرفع سياستها العدائية الشائنة تجاه كوريا الشمالية، فلن يكون هناك أي ضبط أو تعديل في ممارسة الأخيرة لسياستها، مشددًا على أن بلاده لها الحق في الدفاع عن النفس.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية كذلك تعليقا منفصلا، ينتقد أمريكا لنشرها أصولا عسكرية رفيعة المستوى في كوريا الجنوبية، مشيرة في هذا السياق إلى وصول الغواصة الصاروخية الموجهة من "يو إس إس ميتشيجان" إلى كوريا الجنوبية.