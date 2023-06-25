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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونانيون يختارون برلمانا جديدا.. وحزب رئيس الوزراء الأقرب للفوز

اليونانيون يختارون
اليونانيون يختارون برلمان جديد

 

 

يتجه نحو 9.8 مليون ناخب يوناني، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد للبلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تشير استطلاعات الرأي إلى فوز واضح لحزب "الديموقراطية الجديدة" المحافظ، بقيادة رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث قال البعض إن الحزب قد يحصل على أكثر من 40% من الأصوات، بينما يخوض 32 حزبا الانتخابات.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي(04:00 بتوقيت جرينتش) وتغلق الساعة 7 مساء.

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الأولية بعد ذلك بوقت قصير، اعتمادا على استطلاعات رأي الناخبين عند الخروج من لجان الإقتراع.

وفي 21 مايو، فازت الديمقراطية الجديدة بالتصويت بفارق 20 نقطة على ائتلاف اليسار الراديكالي "سيريزا" ، وهو هامش لم تشهده اليونان منذ سبعينيات القرن العشرين. لكنها أقل من الأغلبية اللازمة للحكم بمفردها بسبب نظام التصويت النسبي المعمول به لهذا الاستطلاع.

وأكد ميتسوتاكيس أن اليونان تحتاج إلى حكومة قوية ومستقرة للاستمرار في الإصلاحات اللازمة. وقررت الأطراف الأخرى عدم تزويد تحالفهم الخاص، مما دفع البلاد إلى إعادة انتخابات.

 

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