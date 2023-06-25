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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لتفادي أعطال العيد.. هذه الخطوات يمكن أن تفعلها بنفسك| تفاصيل

خطوات سهلة لتجهيز
خطوات سهلة لتجهيز سياراتك ..منها ما تفعله بنفسك

يستغل الكثير من المصريين ومنهم فئة الموظفين العاملين بـ قطاعات الدولة المصرية المختلفة ، أيام عطلة إجازة عيد الأضحى المبارك لقضائها مع عائلاتهم ، وأصدقائهم، وبالتالي يقمون باستخدام سياراتهم للتنقل الي المدن المختلفة بداخل جمهورية مصر العربية خلال فترات العطلات الرسمية ومنها إجازات الأعياد .

خطوات لتجهيز سياراتك ..منها ما تفعله بنفسك

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من هنا وجب تحذير المواطنين من ملاك السيارات من بعض الأجزاء والمراجعات التي يجب القيام بها، للقيام برحلة من خلال سياراتك بكل أمان وسهولة، ويمكن فعل ذلك بشكل شخصي اذا كان لديك الخبرة الكافية، وإن لم تكن كذلك فيمكنك الذهاب إلي أقرب مركز للصيانة من أجل فحص سياراتك .

خطوات لتجهيز سياراتك ..منها ما تفعله بنفسك

ويرصد موقع صدى البلد، عدة خطوات بسيطة لتجهيز سيارتك قبل العيد، بالإضافة الي تعريفك بكيفية قيادة السيارة بشكل جيد وصحيح علي الطرق السريعة :

- خطوات لتجهيز سيارتك للسفر قبل العيد :

خطوات لتجهيز سيارتك للسفر قبل العيد

1- فحص زيت المحرك

 فحص زيت المحرك

من الخطوات المهمة التي يجب القيام بها قبل السفر بالسيارة، هو قياس منسوب الزيت بالمحرك ، لمعرفة إن كان ناقصا إم لا، ويمكن فعل ذلك عند تشغلي السيارة بالصباح لتصل الي درجة حرارتها الطبيعية، ومن ثم يتم إيقاف المحرك وبعد ذلك بمدة لا تتجاوز الخمس دقائق يتم فحص منسوب الزيت بالمقياس .

2- ضبط هواء الإطارات

ضبط هواء الإطارات

يجب قبل التحرك والاتجاه الي الطريق السريع بسيارتك أن تقوم بفحص نسبة هواء إطارات السيارة، وذلك لمعرفة ما أن كان بها تدفق للهواء إم لا، وإن وجد بها تدفق فهو أمر بسيط يمكن معالجة في دقائق معدودة لدي متخصص إصلاحات الكاوتش .

3- التأكد من زيت الفرامل

التأكد من زيت الفرامل

زيت فرامل السيارة من الأجزاء ذات قيمة عالية للأمان ويعتمد عليه حياة من بالسيارة وقائدها، وبالتالي يجب النظر الي زيت الفرامل قبل السفر بالسيارة منع عائلتك لأنه اذا وجد به نقص فذلك يدل علي تأكل تيل الفرامل، ومن هنا يجب تغيره قبل السفر للتأكد من سلامتك وسلامة أسرتك .

4- معرفة نسبة شحن البطارية

معرفة نسبة شحن البطارية

البطارية تعتبر هي القلب النابض للسيارة التي تعمل على امداد كافة أجزائها التي تحتاج الي كهرباء من اجل العمل، وبالتالي اذا وجد بها أي ضعف أو عطل ذلك يمكن إن يؤدي الي توقف الأضواء ، والكاسيت، ونظام غلق وفتح السيارة، ويمكن إن يحدث ذلك علي الطرق السريعة، ولتجنب هذا العطل يجب فحص نسبة البطارية ، واذا كان قليل يجب زيارة اقرب مركز فني لإصلاح العطل ، أو تغير البطارية .

5- مراجعة سلامة الردياتير

مراجعة سلامة الردياتير

مياه الردياتير مهمة جدا لعمل منظومة التبريد بالسيارة، وبالتالي يجب التأكد من عدم وجود أي ثقب به، أو بالمواسير المتدفقة منة لباقي أجزاء السيارة التي تحتاج الي تهوية، لتجب ارتفاع حرارة السيارة علي الطريق السريع ، مما يؤدي الي توقف سياراتك تماما، ويتم ذلك قبل تشغيل السيارة بالصباح الباكر، وليس بعد قيادة السيارة أو تشغيلها .

6- سلامة الوسائد الهوائية

سلامة الوسائد الهوائية

من الضروري أن يقوم صاحب السيارة من التأكد من عمل الوسائد الهوائية، التي تعمل علي حماية السائق، والركاب عند حدوث ضرر بالغ لهم عند التعرض لأي حادثة مفاجئ .

-نصائح للقيادة على الطريق السريع بشكل صحيح :

-نصائح للقيادة على الطريق السريع بشكل صحيح 

1- الابتعاد عن الشاحنات

الابتعاد عن الشاحنات

عند القيادة يجب الابتعاد تماما وتفادي  الشاحنات المحملة التي تقوم بنقل جميع المواد المختلفة للمصانع وغيرها، وذلك حتي لا تتأثر بشكل مباشر اذا حدث أي عطل أو تصادم لتلك الشاحنات .

2- ارتفاع حرارة المحرك

ارتفاع حرارة المحرك

علي الطريق السريع أثناء القيادة يجب عليك فحص جميع مؤشرات السيارة المتواجدة بالتابلوه الأمامي للسائق، واذا تم رؤية ارتفاع لعداد الحرارة، فيجب علي الفور التوقف علي جانب الطريق في حارة التوقف أو في اقرب مكان مناسب، ومن ثم يتم ترك السيارة تبرد ، ويتم بعدها فحص الردياتير كـ خطو أولية يمكن علاجها بشكل فردي، وان لم ينكن كذلك فيجب عليك استدعاء احدي سيارات خدمة الطريق .

3- اختيار نوع الوقود وجودة

اختيار نوع الوقود وجودة

يجب اختيار نوع الوقود المناسب الي سياراتك لتعمل علي الطريق السريع بشكل جيد، بالإضافة الي تحري دقة وجودة محطات الوقود التي تريد التزود منها أثناء الرحلة، خصوصا أن بعضها لا يقوم بتنظيف الخزانات بشكل دوري ممكن يؤدي الي تحمله الوقود بالشواء التي تؤثر بالسلب علي السيارة .

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