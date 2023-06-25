جريزمان يحسم موقفه من عرض النصر السعودي

حسم الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، من الانضمام إلى صفوف النصر السعودي، خلال الصيف الحالي.



وبحسب فايريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن خطة أنطوان جريزمان هي الاستمرار في أتلتيكو مدريد، إذ يحب النادي ولا ينوي الرحيل.



وأضاف أن جريزمان واضح بشأن قراره بالاستمرار مع أتلتيكو مدريد.



وكانت تقارير صحفية فرنسية، أكدت خلال الساعات الماضية دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع جريزمان، لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد.

ويمتلك جريزمان شرطا جزائيا في عقده مع أتلتيكو مدريد يقدر بنحو 25 مليون يورو، وهو نفس القيمة التسويقية للنجم الفرنسي.