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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا .. "الشعر ديوان العرب" في ملتقى الهناجر الثقافي

صدى البلد

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي، حيث لقاء الأدباء مع الشعراء في ملتقى "الشعر.. ديوان العرب" وذلك فى السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 26 يونيو الجارى، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

يتحدث فى الملتقى الأستاذ الدكتور السيد سيد ابراهيم الأستاذ بجامعة بني سويف، الناقد الأدبي الدكتور محمد عليوة الأستاذ بجامعة القاهرة، الروائي الدكتور طارق منصور الأستاذ بجامعة عين شمس ورئيس نادي ثقافة مصر الجديدة، الشاعر عبد الله حسن، الإذاعي والشاعر السيد حسن، الشاعر ناصر دويدار، الشاعر هشام الدشناوى، الشاعرة الشابة سماء دسوقي .

وتدير اللقاء الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "أنغامنا الحلوة" بقيادة المايسترو شريف عباس .

يذكر ان أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قراراً بتولي الفنان الدكتور أسامة محمد علي - أستاذ مساعد الأشغال الفنية والعرائس بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة - منصب مدير مسرح القاهرة للعرائس .

من جانبه ، ثمن المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح دعم ورعاية وزيرة الثقافة لكافة فعاليات البيت الفني للمسرح ، موضحا أنه يعد عاملا أساسياً فيما تشهده مسارح الدولة من حراك فني لاقى استحسانا على المستويين النقدي والجماهيري.

وأكد رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أن مسرح القاهرة للعرائس كان وسيظل أحد الأذرع العريقة في مصر والعالم العربي في هذا المجال، مشيرا إلى ما يتميز به من طاقات وخبرات فنية ستسهم في حركة التطوير المأمولة له في الفترة المقبلة .

 

الهناجر الثقافى البيت الفني للمسرح الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الشعر ديوان العرب دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مدير مسرح القاهرة للعرائس

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