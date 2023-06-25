بعد السماح باستيرادها.. مواصفات تويوتا BZ4X الكهربائية | صور

سيتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن سيارة تابعة لشركة تويوتا يابانية جديدة بالسوق المحلية المصرية، حيث أعلنت شركة تويوتا عن اقتراب موعد وصول طرازاها الجديدة من سيارة تويوتا BZ4X الكروس أوفر الكهربائية الجديدة الي سوق السيارات المصرية.

تويوتا BZ4X الكروس أوفر الكهربائية الجديدة

تم إنتاج سيارة تويوتا BZ4X الكروس أوفر الكهربائية الجديدة بالتعاون مع شركة سوبارو ، وستتم إتاحتها بالسوق المصرية عن طريق السماح باستيرادها حسب الطلب من الخارج، وسيتم توافرها لدي العملاء الذين قاموا بحجزها خلال أيام، حيث تعتبر سيارة تويوتا BZ4X الكهربائية من احدث طرازات شركة تويوتا اليابانية التي تنتج تحت شعار BZ .

- أبعاد تويوتا BZ4X

تويوتا BZ4X الكروس أوفر الكهربائية الجديدة

تأتي سيارة تويوتا BZ4X الكروس أوفر الكهربائية داخل سوق السيارات المصري بطول 4688 مم، وعرض 1859 مم وارتفاع 1648 م، وطول قاعدة عجلات يصل الي 2849 مم، كما يبلغ وزن س. كما يبلغ وزن السيارة 1920 كجم.

- محرك تويوتا BZ4X

تويوتا BZ4X الكروس أوفر الكهربائية الجديدة

تملك سيارة تويوتا BZ4X الكروس أوفر الكهربائية الجديدة بطارية سعتها 66.7 كيلوواط/ساعة، ويمكن لها إن تقوم بقطع مسافة تصل الي 615 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لشحنها مرة أخري.

وتستمد سيارة تويوتا BZ4X الكروس أوفر الكهربائية الجديدة قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 150 كيلووات/ساعة، وتعمل بقوة الدفع الأمامي ، وتعمل علي منصة e-Tnga، بالإضافة الي أن سيارة تويوتا BZ4X الكهربائية الجديدة تحتوي علي ألواح طاقة شمسية في السقف لزيادة نطاق السير .

- مواصفات تويوتا BZ4X

تويوتا BZ4X الكروس أوفر الكهربائية الجديدة

زوّدت مقصورة سيارة تويوتا BZ4X الكهربائية الجديدة بالعديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، نظام القيادة الذاتية ، ونظام الكبح التلقائي، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام الحفاظ على المسار، ومثبت سرعة، وكاميرا 360 درجة، وشاشة وسطية كبيرة، ولوحة عدادات رقمية بالكامل، وفتحة سقف بانوراما، وفرش مقاعد من الجلد .