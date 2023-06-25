مفاجأة.. جماعة إرهابية تتوعد إثيوبيا بعمليات عقابية ضد حكومة أبي أحمد| التفاصيل الكاملة

أدى تفكيك السلطات الفيدرالية للقوات شبه العسكرية الإقليمية إلى خلق فرصة لحركة الشباب الجهادية لتعزيز وجودها في المنطقة الصومالية، وهو ما تحدث عنه قادة كينيا وإثيوبيا والصومال وجيبوتي خلال قمة إقليمية في مقديشو في فبراير الماضي، وهو ما دفعهم لإطلاق حملة مشتركة ضد حركة الشباب المتشددة العاملة في الصومال ، ووصفوها بأنها تهديد للاستقرار الإقليمي، وبعد عدة أشهر أصبحت إثيوبيا هي الهدف الأول لعمليات تلك الحركة المتشددة، في اتجاه لمعاقبة حكومة أبي أحمد.

وبالفعل عقب القمة كثفت القوات المسلحة الصومالية، بدعم من الحلفاء الدوليين وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، قتالها ضد حركة الشباب بهدف ملاحقة وإزالة أي تهديد يشكله على الاستقرار الإقليمي، ومن المقرر أن تبدأ العملية المشتركة قريبا في ولاية جنوب غرب الصومال وجوبالاند، وهما منطقتان على الحدود مع إثيوبيا، وتلك التحركات كانت لها الأثر الأكبر في سياسات حركة شباب المجاهدين بحسب ما نشرته صحيفة Ethiopia Insight الإثيوبية.

من الغزو للصومال إلى شراكة عسكرية للحكومة

وبحسب ما جاء بتقرير الصحيفة الإثيوبية، فمن المتوقع أن تلعب القوات الإثيوبية، التي غزت الصومال من عام 2006 إلى عام 2009 وشاركت بشدة في محاربة حركة الشباب منذ ذلك الحين ، دورًا حاسمًا في الجهود المبذولة لتحرير هاتين الدولتين من الجماعة السلفية الجهادية، لذلك في 6 يونيو ، ردت حركة الشباب بإرسال انتحاريين اثنين لمهاجمة وحدة من القوات الإثيوبية المتمركزة في دولو، وهي بلدة في الصومال على طول الحدود مع إثيوبيا ، مما أدى إلى تجدد القتال بين الجماعتين.

في حين أن التكتيكات العسكرية في المنطقة تنسق بدقة استراتيجية لهزيمة حركة الشباب داخل الصومال ، فإن إثيوبيا تنشر استراتيجية تحد من قدرات القوات الإقليمية المحلية التي تفهم التكتيكات الجهادية وكانت أداة حاسمة في حماية الحدود الشرقية والجنوبية للبلاد.

تصاعد العمليات تحت شعار مواجهة الحملة الصليبية

بعد الإعلان عن العملية المشتركة ، ورد أن قادة حركة الشباب عقدوا اجتماعًا تشاوريًا حضره أكثر من مائة مندوب من مناطق مختلفة في مكان غير معروف في الصومال ووضعوا خطة لمواجهة الهجوم المنسق الوشيك على معاقلهم، وجاء بنص بيان صدر في نهاية اجتماع قيادة الشباب على أن مقاتلي الحركة والشعب الصومالي يجب أن يعملوا معًا لصد المرحلة الثانية لما أسموه "الحملة الصليبية" التي يقودها ما أطلقوا عليه الغزاة الإثيوبيون بحياتهم وثرواتهم. كما فعلوا في إحباط الحملة السابقة لـ "الميليشيا القبلية المرتدة".

ويُزعم أن هذه الإجراءات دفعت حركة الشباب إلى تكثيف وجودها في إثيوبيا، حيث يشير مصدر قريب من العملية إلى أن قادة الشباب يعتقدون أن التهديد الأكبر سيأتي من إثيوبيا ، لذلك أعدوا خطة لمواجهة القوات الإثيوبية على وجه الخصوص ، وعلى نطاق أوسع ، عملية الأسد الأسود ، والتي ابتكروا من أجلها خطوتين . استراتيجية طويلة الأمد.

تسلل ألف مقاتل داخل إثيوبيا

ووفقا لما انتهى إليه الاجتماع، فتتمثل الإستراتيجية الأولى للجماعة المتشددة في بدء حرب عصابات داخل إثيوبيا ، وتحديداً في أجزاء من مناطق الصومال وأوروميا، وبحسب المصدر، تسلل ما بين 600 إلى 1000 مقاتل من حركة الشباب إلى إثيوبيا خلال الأسابيع الأخيرة ، حيث يعمل بعضهم بالفعل كعمال مؤقتين في المناطق الواقعة بين أنهار أفكاد / هرجييل وشبيلي وويب إلى الكار في المنطقة الصومالية وجبال بيل في أوروميا.

علاوة على ذلك ، يُعتقد أن الهجمات الأخيرة التي شنتها حركة الشباب على القواعد العسكرية الإثيوبية أدت إلى زرع المئات من أعضاء حركة الشباب في جبال بيل في جنوب شرق إثيوبيا بهدف تنفيذ هجمات مستقبلية داخل البلاد، وبحسب ما ورد قام مقاتلو حركة الشباب في إثيوبيا بتخزين ما يكفي من الطعام والذخيرة والإمدادات الأخرى التي يمكن أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

جبهة داخل الصومال داخل الحدود المشتركة مع إثيوبيا

وتتمثل الإستراتيجية الثانية في إقامة جبهة نشطة في منطقتي باكول وجيدو بالصومال ، حيث يعتزمون إعاقة القوات الإثيوبية في حالة وقوع هجوم، ويذكر أن القوات الإثيوبية صدت عملية توغل لحركة الشباب في يوليو 2022 بعد أن استهدفت الجماعة بعض البلدات الحدودية في المنطقة الصومالية.

ووفقا لما حدث منذ عام، فقد سار ما يقدر بنحو 500 إلى 800 مقاتل على مسافة 150 كيلومترًا داخل إثيوبيا قبل أن تصدهم القوات الخاصة الإقليمية، وقد أظهر الحادث تصميم الجماعة وقدرتها على توسيع عملياتها خارج حدود الصومال.

تم تجنيد السكان المحليين

لطالما اعتبرت إثيوبيا بيئة لا يمكن اختراقها للأنشطة الإرهابية بسبب استخباراتها الفائقة مقارنة بكينيا التي عانت من عدة هجمات مدمرة على أيدي حركة الشباب، ومع ذلك ، شهدت البلاد في السنوات الثلاث الماضية زيادة في عدد الإثيوبيين المتطرفين والمجندين في المنظمات الإسلامية مثل حركة الشباب والدولة الإسلامية، وعلى الرغم من ندرة الأعمال الإرهابية في إثيوبيا ، إلا أن هناك زيادة كبيرة في اهتمام الجماعات الجهادية بتمديد عملياتها في أعقاب الحرب في تيغراي من عام 2020 إلى عام 2022.

وترى حركة الشباب والجماعات الجهادية الأخرى فرصة لتجنيد المزيد من المقاتلين داخل إثيوبيا في السنوات المقبلة ، بسبب الأعداد الهائلة من الشباب العاطلين عن العمل والعاطلين الذين يعيشون في القرى والمناطق الريفية في البلاد، ويستهدف المتشددون الجهاديون الشباب الساخطين على النظام والمجتمعات المهمشة ذات المظالم التي تحفزهم على تغيير أوضاعهم ، حتى لو كان ذلك يعني اللجوء إلى العنف.

التجنيد عبر الإنترنت

في الآونة الأخيرة ، زادت الجماعات المسلحة المتطرفة من دعايتها على الإنترنت باستخدام لغات شائعة الاستخدام في المنطقة مثل الصومالية والسواحيلية والأمهرية والأورومو والعربية، وفي يوليو 2022 ، أصدرت جماعة جهادية شريط فيديو مدته 25 دقيقة بعنوان "على طريق الفاتحين" تم بثه باللغة الأمهرية ومترجمًا إلى اللغة العربية، وفيه تم تصوير الفيديو بجودة جيدة ويصور العمليات العسكرية والتدريب والحياة اليومية لأعضاء الدولة الإسلامية في الصومال ، مع التركيز على المقاتلين الإثيوبيين.

ويوضح هذا الفيديو مدى اهتمام المنظمات الجهادية بالتواصل لجذب الإثيوبيين والصوماليين والإريتريين الناطقين باللغة الأمهرية للانضمام إلى الجماعات الجهادية وكيف أنها قادرة على جمع الأموال خارج مناطقها التقليدية، وعلى الرغم من الهجمات التي لا هوادة فيها من حركة الشباب ، فقد حافظ مقاتلو الدولة الإسلامية على وجودهم في الصومال منذ انشقاق مجموعة صغيرة من أعضاء حركة الشباب وتعهدوا بالولاء للدولة الإسلامية في أكتوبر 2015.

بينما تتضاءل قوة حركة الشباب بسبب عمليات مكافحة التمرد الإقليمية المستمرة في الصومال ، قد تستولي منظمات إرهابية أخرى على المنطقة إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب. نتيجة لذلك ، يجب أن تستهدف العملية الحالية كلاً من حركة الشباب وخصومها.

إعادة تسطيح التوترات

ونشرت الحكومة الإثيوبية ، خلال الأسابيع القليلة الماضية ، عددًا كبيرًا من قواتها العسكرية في المناطق الحدودية بين إثيوبيا والصومال استعدادًا للحرب ضد مقاتلي حركة الشباب، ومع ذلك ، فإن هذه القوات لديها معرفة محدودة بالمنطقة وكيف تعمل الجماعة الإرهابية ، ولزيادة الطين بلة ، تم الإبلاغ عن اشتباكات وانعدام الثقة مع السكان المحليين الذين يعيشون في المنطقة منذ البداية، علاوة على ذلك ، فإن الجيش الإثيوبي منتشر بشكل ضئيل بالفعل وقد يكون غير فعال في المناطق النائية والقاحلة مثل الصومال. إن انعدام الثقة الذي طال أمده بين الجيش الإثيوبي والشعب الصومالي قد يخدم حركة الشباب.

وتشير الصحيفة الإثيوبية إلى أخطاء كارثية، تمثلت في بدأ الجيش المنتشر حديثًا في المنطقة الصومالية بقتل وتعذيب المواطنين العزل في كبريدهار ، وغودي ، وشايكوش ، وعيشاكا ، وجورسوم ، وغورادامول ، وتولي غوليد، وفي إحدى الحوادث الملحوظة، زُعم أن الجيش الإثيوبي قتل مدنيين اثنين وجرح عشرة آخرين في 30 أبريل في كبريدهار ، بعد أن دخل ضباط من رتب منخفضة في جدال مع شبان محليين، وفي الآونة الأخيرة ، اتُهم أفراد من الجيش الإثيوبي بإطلاق النار بشكل عشوائي على المدنيين في كبريدهار في 20 يونيو ، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

غياب الظهير الشعبي للقوات العسكرية

تُظهر هذه الحوادث انعدام التنسيق وانعدام الثقة بين الجيش الإثيوبي والسكان الصوماليين المحليين ، وتعيد ذكريات مؤلمة للجرائم التي ارتكبها الجيش الإثيوبي ضد الصوماليين أثناء حكم الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، فلم تكن علاقة الجيش الإثيوبي بالشعب الصومالي جيدة على الإطلاق ، وحتى أصغر خطوة متهورة يمكن أن تسبب انعدام الأمن في جميع أنحاء المنطقة. ونتيجة لذلك ، يمكن لحركة الشباب استخدام هذه المشاعر لاكتساب الزخم من خلال التجنيد والعمل بسهولة بين السكان المحليين.

ويعتقد الصوماليون في إثيوبيا أن الهدوء والسلام والاستقرار النسبي الذي تمتعت به المنطقة الصومالية على مدى السنوات الخمس الماضية آخذ في التلاشي ، وأن الأحداث تتصاعد مرة أخرى إلى الأيام المظلمة من العام الماضي.

فراغ أمني

وقد أعلنت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية رغبتها في حل ودمج جميع القوات الخاصة الإقليمية في الجيش الوطني أو الشرطة الفيدرالية أو الإقليمية ، أو كليهما ، وهي خطوة فُسرت على أنها محاولة للحد من الحكم الذاتي الإقليمي المحلي، وفي 15 أبريل ، أعلن رئيس أركان الجيش ، برهانو جولا ، انتهاء عملية الاندماج وانتهت القوات الخاصة الإقليمية. ونتيجة لذلك ، انتهى عصر القوات الخاصة الإقليمية دون صعوبة كبيرة.

وأدى تحرك أبي مؤخرًا لحل الجماعات شبه العسكرية الإقليمية المعروفة باسم شرطة "ليو" ("الخاصة") - والتي كانت مسؤولة عن العديد من الفظائع منذ تشكيلها في عام 2007 - إلى مغادرة وحدات الدوريات الحدودية قواعدها قبل الأوان ، مما أدى إلى حدوث فراغ أمني، فمن المفهوم أن هدف أبي هو استعادة احتكار الحكومة المركزية للعنف والتخفيف من القوى الإقليمية الناشئة القوية التي يمكن أن تشكل تهديدًا لحكمه ، كما حدث في منطقتي تيغراي وأمهرة، ومع ذلك ، يجب تطبيق هذا النهج على أساس كل حالة على حدة.

هكذا كان دور شرطة ليو ضد حركة شباب المجاهدين

وبحسب التقرير، فإن إضعاف أو حل شرطة ليو في المنطقة الصومالية الآن لا يخدم غرض منع مقاتلي الشباب من توسيع وجودهم في البلدان المجاورة، فلقد كانت شرطة ليو الصومالية ، على الرغم من تجاوزاتها العديدة ، أداة فعالة لحماية أمن المناطق الحدودية الشرقية والجنوبية لإثيوبيا. ومن ثم ، فإن حل شرطة ليو الصومالية أو نزع سلاحها قد يضعف الأمن في وقت تتزايد فيه حركة الشباب في المناطق الحدودية.

ويُفضل اتباع نهج أمني من مستويين يتكون من جيش وطني قوي وشرطة اتحادية إلى جانب قوات إقليمية قوية ومسلحة جيدًا على ما يتصوره أبي. إن أي عملية متسرعة وفوضوية للتسريح ونزع السلاح لن تؤدي إلا إلى تفاقم الصعوبات الأمنية في إثيوبيا.