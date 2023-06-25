محافظ جنوب سيناء يصدق على حالات تصالح جديدة بشرم الشيخ

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي حالات تصالح جديدة بمدينة شرم الشيخ بلغت عدد 30 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء نموذج رقم " 10" لأهالي مدينة شرم الشيخ.





وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ ، بمكتب المحافظ بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة شرم الشيخ 223 قرار تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

التصالح علي مخالفات البناء