مجدي عبد الغني يعلق على رحيل حمدي فتحي |شاهد

أعلن اللاعب مجدي عبد الغني عن المباراة الأخيرة لحمدي فتحي قبل انتقاله للدوحه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مجدي عبد الغني: "مباراة منتخب السويس اليوم هي الأخيرة لـ حمدي فتحي مع الأهلي قبل سفره إلي الدوحة للانضمام لنادي الوكرة القطري".

وقال خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق، إن رحيل حمدي فتحي لاعب وسط القلعة الحمراء إلى صفوف الوكرة القطري خلال الأيام القليلة المقبلة، سيؤثر على الفريق.

وأضاف خالد جاد الله في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، على قناة "TeN": “حمدي فتحي من الركائز الأساسية في تشكيلة السويسري مارسيل كولر، وأحد الأعمدة الرئيسية للأهلي في المواسم السابقة، ورحيله سيؤثر على وسط ملعب الفريق”.