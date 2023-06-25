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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| موبايل Realme الجديد يتصدر نسب المبيعات بين الهواتف المتوسطة.. وهذا سعر Samsung Galaxy S23 Ultra في الإمارات

أخبار التكنولوجيا//
أخبار التكنولوجيا// موبايل Realme الجديد يتصدر نسب المبيعات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

وحش الأندرويد.. سعر Samsung Galaxy S23 Ultra في الإمارات

 

وفرت سامسونج لمحبي عالم أندرويد أقوي جوال رائد على الإطلاق من حيث كل المواصفات المتاحة، والذى يهدد عرش آيفون 14 برو ماكس بقوة، وهو جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G.

 

لعشاق سامسونج.. أحلى كاميرا في موبايل Samsung تتفوق على iPhone

 

صدر مؤخرًا عن سامسونج Samsung لسلسلةSamsung  Galaxy S23تحديث يونيو 2023 الرئيسي الذي يحسِّن الكاميرا  في الدول الآسيوية الأسبوع الماضي، والآن يتم تطبيقه في أوروبا على Galaxy S23 و Galaxy S23+ و Galaxy S23 Ultra.

 

بظهر من الجلد.. موبايل Realme الجديد يتصدر نسب المبيعات بين الهواتف المتوسطة

 

حققت سلسلة ريلمي Realme 11 Pro شعبية كبيرة كهاتف ذكي من فئة المتوسطة، حيث حققت مبيعات ملحوظة في غضون أيام قليلة من إطلاقها.

 

عرض العيد..اشتري موبايل سامسونج جديد ب 2700 جنيه فقط

 

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج الأفضل مبيعا Samsung Galaxy M04 من موقع أمازون الهندي، ليصل سعره إلى 7299 روبية هندية (أي حوالي 2700 جنيه مصري تقريبا).

 

مقارنة ستبهرك..من الأفضل ويستاهل الفلوس موبايلات أندرويد ولا iPhone!؟

 

كشف تقريرٌ جديدٌ من "GreenSmartphones" أن مستخدمي نظام Android يواجهون عددًا أقل من مشكلات الاستخدام مقارنةً بنظيرهم من مستخدمي نظام iOS، مما يشير إلى أن نظام Android قد يكون نظام التشغيل الأكثر بديهية.

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