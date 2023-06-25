أخبار التكنولوجيا| موبايل Realme الجديد يتصدر نسب المبيعات بين الهواتف المتوسطة.. وهذا سعر Samsung Galaxy S23 Ultra في الإمارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

وفرت سامسونج لمحبي عالم أندرويد أقوي جوال رائد على الإطلاق من حيث كل المواصفات المتاحة، والذى يهدد عرش آيفون 14 برو ماكس بقوة، وهو جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G.

صدر مؤخرًا عن سامسونج Samsung لسلسلةSamsung Galaxy S23تحديث يونيو 2023 الرئيسي الذي يحسِّن الكاميرا في الدول الآسيوية الأسبوع الماضي، والآن يتم تطبيقه في أوروبا على Galaxy S23 و Galaxy S23+ و Galaxy S23 Ultra.

حققت سلسلة ريلمي Realme 11 Pro شعبية كبيرة كهاتف ذكي من فئة المتوسطة، حيث حققت مبيعات ملحوظة في غضون أيام قليلة من إطلاقها.

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج الأفضل مبيعا Samsung Galaxy M04 من موقع أمازون الهندي، ليصل سعره إلى 7299 روبية هندية (أي حوالي 2700 جنيه مصري تقريبا).

كشف تقريرٌ جديدٌ من "GreenSmartphones" أن مستخدمي نظام Android يواجهون عددًا أقل من مشكلات الاستخدام مقارنةً بنظيرهم من مستخدمي نظام iOS، مما يشير إلى أن نظام Android قد يكون نظام التشغيل الأكثر بديهية.