أبرزهم عرابي.. التنمية الحضارية: مقبرة الخالدين ستضم مجموعة من رموز مصر| فيديو

أكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، أن "مقبرة الخالدين" سوف تضم مجموعة من العظماء الذين ساهموا في تاريخ مصر ،مثل: الزعيم أحمد عرابي، مضيفاً أن هناك العديد من المقابر مليئة بالمياه الجوفية.

نقل 2000 أسرة من سور مجرى العيون

وأضاف خالد صديق ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القاهرة التاريخية سوف تتحول إلى متحف مفتوح لكل الآثار المصرية، من العصور المختلفة بها.

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية إلى، أنه تم نقل 2000 أسرة من سور مجرى العيون، هناك 1000 أسرة تم نقلها إلى الأسمرات، و 1008 أسر تم نقلهم إلى مدينة بدر، ليصبحوا قريبين من مصانع الجلود التي تم إنشائها في الروبيكي.