مجدي عبد الغني يوجه رسالة لـ منتخب مصر الأوليمبي.. شاهد

وجه الإعلامي مجدي عبد الغني، رسالة للمنتخب مصر الأوليمبي قبل التأهل لأولمبياد باريس2024 عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مجدي عبد الغني: "منتخب مصر الاوليمبي يبدأ اليوم مهمة الحفاظ علي لقبه والتأهل لأولمبياد باريس 2024.. كل التوفيق إن شاء الله".

وأكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق، أن المنتخب الأولمبي بحاجة لدعم جماهيري، مشيرا إلى أنه النواة الحقيقية للمنتخب الأول.

وقال علاء نبيل ، خلال مداخلة في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح: "المنتخب الأولمبي الحالي مكون من جيل فريد من اللاعبين وأعرفهم جيدا.

وتابع علاء نبيل: "يجب علينا دعمهم طول الوقت لأنهم المستقبل القادم الذي سيمثلنا.

وواصل: "الجيل الحالي من المنتخب الأولمبي سيشكل نواة للمنتخب الأول في السنوات القادمة.

واختتم: لا يوجد لدينا نقص في المواهب بالنسبة للناشئين في مصر، لكن المشكلة في عدم معرفة كيفية استغلال هذه المواهب أو تطويرها.