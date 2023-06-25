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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لاختيار 300 برلماني.. بدء التصويت في الانتخابات العامة باليونان |شاهد

الانتخابات العامة
الانتخابات العامة في اليونان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن بدء تصويت اليونانيين في الانتخابات العامة بالبلاد، للمرة الثانية.

وقال عبد الستار بركات، مراسل القناة من أثينا، أن هناك أكثر من 9 ملايين ناخب يوناني لهم حق التصويت في الانتخابات العامة البرلمانية التي يتم من خلالها اختيار 300 برلماني، يمثلون الأحزاب والحكومة اليونانية التي سوف تحكم البلاد خلال الاربع سنوات المقبلة ، منوها  إلى أن رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس زعيم حزب الديمقراطيين الجديدة، يسعى إلى حكم البلاد  مرة أخري لمدة 4 سنوات.

اليونان في انتخابات سوف تسفر عن حزب فاز يستطيع تشكيل حكومة مستقلة

وتابع مراسل قناة القاهرة  الإخبارية، أن ميتسوتاكيس ربما فشل في الانتخابات الماضية نحو شهر من الآن في الحصول على الأغلبية المطلقة، تحت قبة البرلمان وحاز 146 مقعدا بالبرلمان في الجولة الماضية، ولذلك اليونان في انتخابات سوف تسفر عن حزب فاز يستطيع تشكيل حكومة مستقلة.

وأكد أن هناك استطلاعات الرأي حتي اللحظة تعطي تقدم لـ"ميتسوتاكيس" لفارق بأكثر من 20 % الانتخابات الحالية، وذلك اليونان بإنتظار في الساعة 8 مساء اليوم على الاعلان الاخير للحزب الفائز.

 

الانتخابات العامة الحكومة اليونانية القاهرة الإخبارية الديمقراطيين اليونان

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