مسلحون يقتلون أحد المنتمين لطائفة السيخ في باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأحد، أن مسلحين قتلوا عضوا من أقلية السيخ في هجوم ليلي على مدينة بيشاور شمال غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة في بيان نقلته أسوشيتيد برس أن المسلحين أطلقوا النار على مانموهان سينغ ، البالغ من العمر 35 عامًا، وبحسب ضابط محلي فإنه يبدو وكأنه “قتل مستهدف”.

وقال مصدر في الشرطة المحلية، إن المهاجمين فتحوا النار على سينغ بينما كان عائدا إلى منزله من إحدى الضواحي، وفروا من مكان الحادث.

وفي الشهر الماضي، أطلق مهاجمون النار على سردار سينغ من سيارة مارة في مدينة لاهور بشرق البلاد.