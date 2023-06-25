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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مليون مسافر.. مطارات أبوظبي تتوقع ارتفاعا في حركة المسافرين خلال عيد الأضحى

صدى البلد

توقعت مطارات أبوظبي زيادة كبيرة في حركة السفر عبر مطار أبوظبي الدولي قبل عطلة عيد الأضحي وخلالها.

 

وقالت "مطارات أبوظبي" في تقرير نشرته اليوم الأحد إنه من المتوقع أن يسافر ما يزيد عن 900.000 شخص من مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة الممتدة من 23 يونيو وحتى 7 يوليو، على متن أكثر من 5.000 رحلة متجهة إلى 109 وجهات في 59 دولة، حسبما قالت وام.

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وأوضح التقرير أن الأيام ما قبل عيد الأضحى 24 يونيو و25 يونيو و2 يوليو ستشهد أكبر نسبة ازدحام، بحيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حركة المرور خلالها 65.000 مسافر.

 

وحثت مطارات أبوظبي المسافرين على اتباع بعض النصائح لضمان رحلة سلسلة ومريحة خلال عطلة العيد.

 

وأشارت إلى أن المسافرين عليهم زيارة الموقع الإلكتروني للمطار لمعرفة موقع مبنى المسافرين الخاص برحلتهم قبل التوجه إلى المطار، والتأكد من توفر جميع الوثائق اللازمة والتحقق من صحتها قبل الوصول للمطار.

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