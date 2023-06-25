وزيرة الهجرة: تطبيق «المصريين في الخارج» يضم أكثر من 20 خدمة رقمية

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، أن تطبيق «المصريين في الخارج» سيضم أكثر من 20 خدمة رقمية، تتنوع بين عدة مجالات، كما تم استعراض الألوان المختلفة داخل التطبيق، والمستلهمة من البيئة المصرية، والتي تعبر عن الشخصية المصرية.

جاء ذلك خلال استعراضها ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العطار، آخر الخطوات التنفيذية للتطبيق وأهم الخدمات المقدمة من خلاله، بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم/الأحد/.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال استقبالها المهندس خالد العطار والفريق التقني من وزارة الاتصالات، الحرص على أن يتضمن التطبيق كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، لتكون منصة موحدة تيسر على أبنائنا حول العالم، وتضمن الوصول السريع والآمن لمختلف الخدمات.

وقالت إن التطبيق يضم أقساما متعلقة بالاستثمارات والعقارات والسيارات والحجوزات والوظائف والتعليم وغيرها من الخدمات، كما يضم تطبيق «المصريين في الخارج» مختلف المحفزات، حيث تشير كل أيقونة إلى ما يتعلق بها من خدمات ومشروعات، فضلا عن قسم استثماراتي ويضم ما يتعلق بالاستثمار، من الشركات والاستثمارات والحسابات البنكية.

وأشارت سها جندي إلى أن هناك قسم "إجازاتي" يضم النوادي والرحلات والطيران والسفر والحجوزات والتأمين الصحي على المصريين بالخارج خلال الإجازات وقسم الفعاليات، فضلا عن قسم مخصص للسيارات ويضم ما يتعلق بالرخص واستيراد السيارات والمخالفات ونقل الملكية والانتقالات وحجز المواصلات وغيرها، وكذلك العقارات وضرائبها وتسجيلها والتأجير والبيع والعدادات وغيرها، وقسم "وظيفتي"، وسيتم إضافة قسم التعليم ويضم التعليم والتعليم العالي والشهادات والجامعات الأهلية ومختلف الخدمات المتاحة، وكذلك الخدمات المقدمة للشباب، سواء عبر مركز وزارة الهجرة للحوار أو العلماء والخبراء.

وثمنت وزيرة الهجرة ما تم طرحه من حلول تكنولوجية للانتهاء من التطبيق وتأمينه، وتفعيل العمل بالتوقيع الإلكتروني، وتعاون الجهات لتفعيله والاستفادة منه، قائلة: إننا نستهدف في المقام الأول الاستفادة من خطط التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة إلى المصريين بالخارج لتلبية لمطالبهم.

من ناحيته، استعرض المهندس خالد العطار ما تم إنجازه في التطبيق، وأسباب اختيار مختلف الألوان والأيقونات داخل التطبيق، واستراتيجية العمل لضمان تقديم تطبيق إلكتروني مميز يشمل مختلف الخدمات المتعلقة بالمصريين بالخارج.

وقال العطار إنه تم الانتهاء من التصميمات الأولية للتطبيق، مع ترك مساحة لتعريف المصريين بالخارج بالخصومات المختلفة التي يمكن الاستفادة منها، ووضع شخصيات مختلفة يمكن الاختيار من بينها، وكذلك الخدمات التعريفية المختلفة المقرر عرضها للمصريين بالخارج، في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن خدمة تفعيل التطبيق ستكون من خلال شركات المحمول والسفارات والقنصليات أو المنافذ الجوية في مصر.