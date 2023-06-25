عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحمل مواد خطيرة.. خروج قطار بأمريكا عن مساره وسقوط عرباته في مياه نهر

انهيار جسر بأمريكا
انهيار جسر بأمريكا

سقطت عدة عربات محملة بمنتجات نفطية في نهر يلوستون بأمريكا، بعد انهيار جسر للسكك الحديدية كان يمر عليه قطار شحن.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال مسؤولون في مقاطعة ستيلووتر، إن خروج قطار عن القضبان عن مساره في مونتانا تسبب في انهيار جسر عبر نهر يلوستون ودفع عدة سيارات إلى السقوط في مياهه.

وقالت إدارة الأسماك والغابات في ولاية مونتانا الأمريكية إن هناك احتمالًا لتلوث المياه، حيث كانت عربات السكك الحديدية المتضررة تحمل "كبريتًا وأسفلتًا مصهورًا".

وكتبت الإدارة على موقع "تويتر": "يجب على الناس تجنب المياه بسبب التلوث المحتمل"، مطالبة سكان المنطقة بعدم لمس الملوثات.

وتم إغلاق مجرى النهر أمام الصيد وركوب القوارب والسباحة لمنع انجراف محتويات العربات نحو الأراضي الزراعية المجاورة.

من جانبها، قالت السكة الحديد إن عربتين تحملان كبريتات هيدروجين الصوديوم انحرفا أيضًا عن المسار لكن لم تهبط أي منهما في النهر، مؤكدة أنه تم إجراء تقييمات أولية لجودة الهواء.

وأضافت أن طاقم القطار بخير ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

من جانبهم، قال مسؤولو مقاطعة يلوستون إنه لا يوجد تهديد فوري و"يتم اتخاذ كافة الاحتياطات".

عربات نهر يلوستون أمريكا انهيار جسر قطار شحن قطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان كيمياء الثانوية العامة وإرساله لشاومينج

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

الأهلي يكسب مواجهة “تجديد العقود”| كواليس توقيع ثلاثي الفريق.. “المخيف" يقترب.. وكولر ”في السكة"

شاومينج ينشر أسئلة الكيمياء والجغرافيا بعد توزيعهما بلجان الثانوية العامة

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

مفيش حد غيره.. شوبير يكشف اسم لاعب يفاوضه الأهلي من الدوري

ترشيحاتنا

يؤثر على جودة اللحوم.. تحذيرات عاجلة من الخدمات البيطرية لمنع النحر بالشوارع

أهمية زيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر.. ضياء الدين حلمي يوضح

مقتل 4 شرطيين سوريين جراء استهداف سيارتهم في ريف درعا

الوداد المغربي يقترب من إقالة مدربه بسبب الأهلي

قرار مفاجئ من كولر بشأن مواجهة الأهلي ومنتخب السويس

الحق قبل الزيادة.. تحرك طفيف في أسعار الذهب اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشروط الأهلي.. القصة الكاملة لتجديد عقد حسين الشحات وقيمة راتبه الشهري

الفرق كبير.. صور رضوى الشربيني وياسمين عز بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

مش هتتعرض للخطر أبدا.. جمال شعبان ينشر نصائح لمرضي الضغط المرتفع

مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

فيديو

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

فيديو لأصدقاء عريس يثير الجدل بتصرف غريب بعد حفل الزفاف

في سياق الدراما.. فنانة عربية شهيرة : زوجي لا يمانع تقديمي مشاهد ساخنه

أخيرا ظهرت .. صفاء أبو السعود فى عزاء والد الفنانة أروى جودة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ