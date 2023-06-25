يحمل مواد خطيرة.. خروج قطار بأمريكا عن مساره وسقوط عرباته في مياه نهر

سقطت عدة عربات محملة بمنتجات نفطية في نهر يلوستون بأمريكا، بعد انهيار جسر للسكك الحديدية كان يمر عليه قطار شحن.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال مسؤولون في مقاطعة ستيلووتر، إن خروج قطار عن القضبان عن مساره في مونتانا تسبب في انهيار جسر عبر نهر يلوستون ودفع عدة سيارات إلى السقوط في مياهه.

وقالت إدارة الأسماك والغابات في ولاية مونتانا الأمريكية إن هناك احتمالًا لتلوث المياه، حيث كانت عربات السكك الحديدية المتضررة تحمل "كبريتًا وأسفلتًا مصهورًا".

وكتبت الإدارة على موقع "تويتر": "يجب على الناس تجنب المياه بسبب التلوث المحتمل"، مطالبة سكان المنطقة بعدم لمس الملوثات.

وتم إغلاق مجرى النهر أمام الصيد وركوب القوارب والسباحة لمنع انجراف محتويات العربات نحو الأراضي الزراعية المجاورة.

من جانبها، قالت السكة الحديد إن عربتين تحملان كبريتات هيدروجين الصوديوم انحرفا أيضًا عن المسار لكن لم تهبط أي منهما في النهر، مؤكدة أنه تم إجراء تقييمات أولية لجودة الهواء.

وأضافت أن طاقم القطار بخير ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

من جانبهم، قال مسؤولو مقاطعة يلوستون إنه لا يوجد تهديد فوري و"يتم اتخاذ كافة الاحتياطات".