الخوف يملأ قلوب رجال السلطة وسكان المدينة| موسكو في حالة تأهب رغم انسحاب فاجنر.. تفاصيل

موسكو في حالة تأهب - حتى بعد أن ألغى زعيم المرتزقة المتمردين بريجوزين رسميًا مسيرته إلى العاصمة الروسية في الخارج، يشعر العديد من السكان بالراحة الشديدة - ولكن في المحادثات الخاصة تظهر حقيقة المخاوف، فللوهلة الأولى ، يبدو وسط موسكو شبه طبيعي أمس السبت، بينما هدد زعيم المرتزقة، يفجيني بريجوزين، ولكن بالسير إلى العاصمة الروسية، والتجول بين الناس عبر حديقة ألكسندر، بجوار جدار الكرملين ، حاملين القهوة في يدهم وكلبهم مقيدًا يوم السبت، تجد أن هناك حالة تأهب غير مسبوقة وأن ما تم إعلانه من إجراءات أصبح واقع مفروض لا أحد يعلم متى ينتهى.

ووفق تقرير نشرته صحيفة فوكس الألمانية، ونقلا عن شهود عيان من داخل المدينة، تم رصد الكثير من التفاصيل حول كيف عاش سكان العاصمة تلك الأزمة، واللحظات التي تلت تحرك قوات فاجنر، وقربها من المدينة، والتحركات العسكرية لقوات الشرطة ومكافحة الإرهاب، بل وقوات الجيش الروسي داخل المدينة، وعلى مشارفها، وهنا نرصد تلك التفاصيل.

حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب مفروضة على موسكو

والحقيقة المؤكدة حتى الآن، أنه بالفعل أصبحت موسكو الآن خاضعة لحالة الطوارئ، ورغم انتهاء الأزمة مع فاجنر، إلا أن تلك الإجراءات لازالت قائمة، فقد كانت السلطات فى العاصمة الروسية موسكو والمنطقة المحيطة بها قد أعلنت أمس السبت، حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب على خلفية الانتفاضة المسلحة من جانب يفجينى بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر شبه العسكرية، وذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية، أنه" لمنع هجمات إرهابية محتملة في المدينة ومنطقة موسكو، تم وضع نظام لعمليات مكافحة الإرهاب، وكذلك أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، عن تعزيز الإجراءات الأمنية وتشديد قيود مكافحة الإرهاب في المدينة تحسبا لأي طارئ، بعد دعوة مؤسس "فاجنر" للعصيان المسلح.

وأضاف سوبيانين: "يجري اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب في موسكو وتعزيز التدابير الأمنية وتعزيز الرقابة على الطرق وقد يتم تقييد تنظيم التجمعات الجماهيرية، ويرجى التعامل مع هذه التدابير بتفهّم"،بحسب "ار تي عربية" الروسية، فيما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن الجيش الروسي عزز الإجراءات الأمنية في عدد من مداخل العاصمة موسكو، وأضافت الوكالة الروسية بأنه تم وضع نقطة تفتيش عند مخرج طريق موسكو الدائري بالقرب من منطقة ياسينيفو.

موسكو تتحول.. من شمس مشرقة لأجواء سياسية ملغمة

ووفقا لما ذكرته الصحيفة الألمانية، فإن مدينة موسكو، تحولت خلال ساعات، من مدينة تتمع أجوائها يوم أمس بالشمس المشرقة، والهواء رطب قليلاً، وانتشار الموسيقى الشعبية التس تنطلق من مكبرات الصوت في مركز تسوق قريب، تتحول في ساعات إلى مدينة تتحول أجوائه السياسية لتكون ملغمة، فبحلول هذا الوقت، كان مقاتلو بريجوزين قد قطعوا بالفعل نصف المسافة من جنوب روستوف أون دون - لقد احتلوا هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها الملايين في الصباح.

وحينها أعلنت موسكو رسميًا، عن فرض حالة الطوارئ، وحتى بعد أن أعلن بريجوزين بشكل مفاجئ نهاية تقدمه في المساء، لا تزال حالة الطوارئ لمكافحة الإرهاب التي أعلنتها السلطات للمدينة التي يزيد عدد سكانها عن 13 مليون نسمة وفي المنطقة المحيطة سارية في الوقت الحالي، وتتمتع مؤسسات الدولة بحماية خاصة، حيث أقيمت نقطة تفتيش على جزء من طريق موسكو الدائري - يظهر شريط فيديو يظهر جنودا وعربة مشاة قتالية وأكياس رمل.

يمكنك أن ترى ما تغير في موسكو

فإذا نظرت عن كثب، يمكنك أن ترى ما تغير في موسكووحتى بالقرب من الكرملين، حيث يمكن ملاحظة التغييرات بالتأكيد إذا ألقيت نظرة فاحصة، فلا يمكن رؤية أي شيء من الدبابات التي تدحرجت في الشوارع هنا في الليلة السابقة، ولكن أمام مجلس الدوما، يقوم جنود مدججون بالسلاح وملثمين بدوريات أكثر من المعتاد.

وكذلك أصبحت الحواجز في كل مكان، وأخيرًا وليس آخرًا: تم إغلاق الميدان الأحمر للزوار لفترة قصيرة، وهنا تتنهد امرأة تقف مع مجموعة من السائحين أمام المدخل المغلق للميدان المشهور عالميًا ، حيث يوجد ، من بين أشياء أخرى ، كاتدرائية القديس باسيل وضريح لينين: "لقد جئنا إلى هنا على وجه الخصوص".

السياح يشعرون بخيبة أمل

ونقلت الصحيفة شعور من تواجد بالعاصمة الروسية بعد إعلان حالة الطوارئ، حيث عبر عدد من السياح عن شعورهم، وهنا يذكر الزوجان اللذان أتيا مع ابنهما الصغير أنهام شعروا بخيبة أمل، فهما أتوا من مدينة روستوف، كما يقول الرجل - المدينة من جميع الأماكن التي بدأ فيها رجال بريجوزين انتفاضتهم والتي حاول العديد من الناس الفرار منها في الساعات التي تلت ذلك، وقد ذهبت عائلته الصغيرة في إجازة في الوقت المحدد يوم الجمعة، ويقول الرجل ويضحك لفترة وجيزة: "كم هو محظوظ"، وحين سؤاله بهل يخشى العودة في غضون أسابيع قليلة؟ ليس على وجه الخصوص، ويجيب. "نأمل أن يكون كل شيء أكثر هدوءًا بحلول ذلك الوقت".

ومع ذلك ، لا يشعر الجميع بالتفاؤل هنا، ففي موقف لبيع الآيس كريم بجوار خط الشرطة مباشرة، كانت ثلاث بائعات يرتدين ملابس حمراء داكنة يهمسون ببعضهن البعض بحماس، بحيث يمكن سماع كلمة "شويغو" مرة واحدة - لقب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، والذي أعلن بريجوزين أنه نوع من العدو اللدود.

تسأل المرأة نفسها عند شراء الماء "البقاء أو الفرار؟"

ومع اقتراب العملاء ، تصمت النساء على الفور، فعندما يُسألون عن كيفية تقييمهم للوضع، فإنهم يجيبون فقط بشكل ضمني وبنظرة مريبة، وتقول أحداهن: "إنه أمر فظيع"، فهى لا تعرف ما تصدقه، فبعد كل شيء، أنت تقرأ كثيرًا على الشبكات الاجتماعية، وبالفعل: الوضع محير للغاية من نواح كثيرة، وبينما كانت تبحث عن تغيير من أجل زجاجة صغيرة من الماء المثلج ، تضيف الموظفة ، "لا أعرف ماذا أفعل: البقاء أو الفرار؟".

سكان موسكو الشباب، على وجه الخصوص، والذين يستهلكون وسائل الإعلام الناقدة والأجنبية، غاضبون في نهاية هذا الأسبوع، وذلك عندما تعرضت موسكو للتهديد بعاصفة، وكتب شاب يبلغ من العمر 26 عامًا في محادثة خاصة: "أخشى أن تأتي الحرب إلينا في النهاية" ، مشيرًا إلى حرب العدوان التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ 16 شهرًا.

"الحرب الأهلية تحدث في عقول الناس".

فيما قالت شابة أخرى إنها تخشى إعلان حالة الحرب رسميًا الآن في روسيا . وتضيف أنها لا تدعم مقاتلي فاجنر ولا الجيش الروسي النظامي، لكن في حالة اندلاع حرب أهلية، فمن الواضح أنها تأمل في هزيمة رئيس الكرملين فلاديمير بوتين.

فمن ناحية أخرى، كتب طالب يبلغ من العمر 21 عامًا: "يتحدث البعض عن بداية حرب أهلية في روسيا، ولكني أعتقد أن الحرب الأهلية الحقيقية لا تحدث في الشوارع ، بل في عقول الناس، فإما أن نتخلى بوعي عن كوننا إمبراطورية - أو لا نفعل ذلك، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فلن يساعدنا حتى الانقلاب العسكري ".