لأول مرة في تاريخها.. عدد سكان دبي يصل لرقم قياسي

أفادت وسائل إعلام إماراتية اليوم، الأحد، بأن عدد سكان دبي قد تجاوز حاجز ال3.60 مليون نسمة (3,600,175 نسمة) بزيادة 1% تمثل 33 ألفاً مقارنة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 2023، حيث بلغ عددهم آنذاك 3.567 مليون نسمة، بحسب بيانات لمركز دبي للإحصاء.

وأشار المركز الإماراتي، إلى ارتفاع عدد السكان بنسبة 1.5% تمثل زيادة بواقع أكثر من 50 ألفاً مقارنة مع نهاية العام الماضي 2022، الذي وصلوا فيه الى 3.55 مليون نسمة، وهذه المرة الأولى الذي يتجاوز فيها عدد سكان الإمارة 3.6 مليون نسمة، في طريقها نحو الوصول إلى 5.8 مليون نسمة في 2040، وفقاً لخطة دبي الحضرية التي تتوقع الوصول إلى 7.8 مليون نسمة خلال ساعات الذروة من 4.729 مليون نسمة بنهاية 2022.

وقفز عدد سكان الإمارة منذ تفشي جائحة "كوفيد-19" في المنطقة ومنها دبي، وتحديداً في منتصف الربع الأول لعام 2020، بنسبة 6.3% تمثل زيادة تلامس 215 ألفاً، حيث وصل عدد سكان المدينة نهاية الربع الأول من عام 2020 إلى قرابة 3.386 مليون نسمة. وارتفع عددهم الى 3.424 مليون نسمة في نهاية الربع الأول من العام التالي (2021)، وازداد أكثر من 2% في الربع الأول من 2022 الى 3.496 مليون نسمة، ليصل الى نحو 3.567 مليون نسمة في الربع الأول من العام الجاري 2023.

وبلغ عدد الذكور في إمارة دبي خلال العام الماضي 2022، نحو 2.438 مليون نسمة يمثلون 69% من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد الإناث أكثر من 1.111 مليون نسمة يمثلن 31% من الإجمالي.

وبلغ عدد المواطنين الإماراتيين نحو 284.6 ألف نسمة يمثلون 8% من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد الوافدين نحو 3.265 مليون نسمة يمثلون 92% من السكان.

ويعد ما نسبته 81% من سكان الإمارة نشطين اقتصادياً، يمثلون نحو 2.864 مليون نسمة، حيث يشكل الذكور نحو 73% من إجمالي النشطين اقتصادياً في الإمارة، بواقع 2.087 مليون شخص، مقارنة بعدد الإناث النشطات اقتصادياً واللواتي بلغن أكثر من 777 ألفاً يمثلن 27% من الفئة العمرية النشطة اقتصادياً في الإمارة.

وبحسب تصنيف الفئات العمرية، بلغ عدد من هم بين 20-24 عاماً في دبي قرابة 278.5 ألف نسمة منهم 197.4 ألف من الذكور، ونحو 81 ألفاً من الإناث، والفئة العمرية بين 25-29 عاماً، بلغوا 588.5 ألف نسمة، بينهم 434.4 ألف من الذكور، و154 ألفاً من الإناث، والفئة العمرية بين 30 -34 عاماً وهي الأكثر عدداً بواقع 636 ألفاً منهم 469.5 ألف من الذكور، و166.6 ألف من الإناث، والفئة بين 35 -39 عاماً بواقع 474 ألفاً منهم 335.2 ألف نسمة من الذكور، ونحو 138.8 ألف من الإناث.

والفئة العمرية بين 40 -44 عاماً بواقع 378 ألفاً، حيث بلغ عدد الذكور منهم 282 ألفاً، ونحو 96 ألفاً من الإناث، والفئة بين 45 -49 عاماً بواقع 241.6 ألف نسمة، توزعوا على 186.5 ألف شخص من الذكور، و55 ألفاً من الإناث، والفئة العمرية بين 50-54 عاماً بواقع 128.4 ألف نسمة بينهم 85 ألفاً من الذكور، و44 ألفاً من الإناث، والفئة العمرية بين 55-59 عاماً بواقع 95.2 ألف نسمة توزعت على 67.6 ألف شخص من الذكور، و 27.6 ألف من الإناث، والفئة العمرية بين 60-64 عاماً بواقع 44.3 ألف نسمة منهم 29.5 ألف من الذكور، ولامس عدد الإناث 15 ألفاً.

وأشارت بيانات المركز إلى أن عدد سكان الإمارة ممن تجاوزوا 75 عاماً، قد بلغوا 11559 نسمة، منهم 5611 ذكراً، و5948 من الإناث، بينما الفئة العمرية بين 70 - 74 عاماً بواقع 9216 نسمة منهم 4603 من الذكور، و4613 من الإناث، والفئة العمرية بين 65-69 عاماً بأكثر من 20 ألفاً، توزعت على 13.5 ألف من الذكور، و6526 من الإناث.

وتستمر الإمارة في جذب آلاف السكان الباحثين عن فرص عمل جديدة يومياً، أو للإقامة والاستثمار فيها، نظراً لما تمتلكه المدينة من بنية ومقومات تحتية متطورة جداً، وكذلك بيئة تشريعية وقانونية وأمنية واقتصادية تعد من بين أرقى النظم عالمياً.