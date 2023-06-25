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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرفة العمليات بسيناء: لم نتلق أي شكاوى خلال سير امتحانات الثانوية العامة

متابعة امتحانات الثانوية
متابعة امتحانات الثانوية العامة بالعريش

ترأس حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة عن المواد الأساسية التي تضاف للمجموع.

وأدى الطلاب امتحاناتهم اليوم، الأحد، خلال الفترة الأولى في مادة الكيمياء، وفي الفترة الثانية في مادة الجغرافيا، حيث لم ترد إلى غرفة العمليات  أي إخطارات أو شكاوى خلال سير امتحانات الثانوية العامة.

3308 طالبا وطالبة

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال الرياض، إن عدد المتقدمين لأداء امتحان مادة الكيمياء بلغ 3308 طلبة وطالبات، حضر منهم الامتحان 3288 طالبًا وطالبة، وتغيب 20 طالبا وطالبة عن أداء الامتحان.

وأضاف أن عدد المتقدمين لأداء امتحان الجغرافيا 476 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 473 طالبا وتغيب 3 طلاب عن أداء الامتحان.

في السياق نفسه، أبدى عدد من الطلاب تخوفهم من عدم الحصول على درجة مميزة في مادة الكيمياء، حيث جاءت أجزاء من الأسئلة صعبة وتحتاج الى تركيز رغم أن الامتحان من المنهج الدراسي وفي مستوى الطالب المتوسط. 
 

 

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