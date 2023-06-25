«كويكا» الكورية تعقد برنامجا تدريبيا لموظفي البيئة لبناء القدرات في نظام المعلومات الجغرافية

عقدت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية والشركة الكورية الـGeogreen 21 التي تمتاز بخبرة أكثر من 20 عاما في مجال البيئة والسلامة في كوريا، برنامجا تدريبيا لموظفي وزارة البيئة بعنوان "بناء القدرات في نظام المعلومات الجغرافية للتخطيط والإدارة البيئية" في مصر خلال الفترة من 14 إلى 27 يونيو2023.



وقد تم الاتفاق على أن تكون فترة التدريب أسبوعين لمدة 3 سنوات بدءاً من العام الحالي، والذي تم إجراؤه عن بعد (افتراضيا)، على أن يتم دعوة المتدربين المختارين لتلقي البرنامج التدريبي في جمهورية كوريا خلال العام الثاني والثالث.

ويهدف التدريب إلى تعزيز فعالية التخطيط والإدارة البيئية في مصر من خلال إنشاء وتفعيل نظام معلومات جغرافية فعال.

حضر التدريب هذا العام 17 موظفا من وزارة البيئة، حيث تم تبادل الخبرات وخاصة اكتساب الخبرة الكورية في هذا المجال.

وتعليقا على التدريب، أشادت الباحثة البيئية بوزارة البيئة مريم صفوت بالبرنامج التدريبي، حيث قالت: "علمني هذا التدريب كيفية إنشاء خطة عمل، وأهمية البيانات الجغرافية في التنبؤ بالكوارث، وكيفية معالجة مختلف القضايا البيئية".

بينما أفادت فاتن رجب، أخصائية تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية بوزارة البيئة المشاركة في التدريب، بأن "المحاضرين كانوا على قدر كبير من الخبرة وتميزوا بأسلوب شرح واضح للغاية، التفاعل كان ممتازًا، وتمت إجابة جميع أسئلتي. لقد اكتسبت الكثير من المعرفة والخبرة حول إدارة تقنيات نظم المعلومات الجغرافية. وأيضا المنسقون وفريق الترجمة عمل بجهد لضمان تدريب سلس. أتمنى ان احصل على مزيد من التدريبات من خلال مكتب كويكا في المستقبل".

ويأمل مكتب كويكا مصر أن يساهم هذا التدريب في تطوير التخطيط البيئي والإدارة في مصر وتعزيز العلاقات بين البلدين.

ويعد برنامج تدريب بناء القدرات التابع لوزارة البيئة هو أول برنامج تدريبي يقدمه مكتب كويكا مصر هذا العام كجزء من سلسلة من البرامج التدريبية المقرر عقدها، إذ تلتزم كويكا بالتعاون مع مكتب نائب وزير الخارجية للوافدين والتدريب والتعاون الفني والشئون الثقافية والدينية العامة في مصر، بعقد سلسلة من البرامج التدريبية لبناء القدرات مع نظرائها في مصر، بما في ذلك أكاديمية التدريب الوطنية ووزارة المالية ووزارة الصحة والسكان.

الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية مكرسة لتنفيذ برامج المنح، وتهدف إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية حول العالم.

ويوفر مكتب كويكا مصر برامج للتدريب الفني للشباب في مصر، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، وينفذ برامج لتعزيز تمكين المرأة ودعم الفئات المهمشة.