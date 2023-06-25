تمهيدًا لافتتاحه.. نقيب المحامين يتفقد أعمال تشطيبات نادي قفط بقنا| صور

أجرى عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لأعمال تشطيبات وتطوير نادي محامي قفط بقنا، وذلك تمهيدًا لافتتاحه عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وخلال الجولة، وجه نقيب المحامين بفرش النادي بأحدث الأثاثات والمفروشات ليكون لائقًا بالمحامين، كما وجه النقيب العام بتطوير منطقة الكيدز أريا وتجهيزها بما يلزم من ألعاب الأطفال.

رافق نقيب المحامين في جولته التفقدية كل من؛ عبد المجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، وعبد الناصر فارس، عضو مجلس نقابة محامي قنا.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات نقيب المحامين التفقدية لأعمال تطوير وإنشاء عدد من أندية المحامين على مستوى الجمهورية؛ ومنها نادي محامي بني سويف، والمنيا الجديدة، ونادي أسيوط الجديدة، والمحلة الكبرى، ونادي جليم بالإسكندرية.

ويولي عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أهمية كبيرة لملف تطوير أندية المحامين واستحداث المزيد منها، وذلك لدورها المهم في تنمية الروح الاجتماعية بين زملاء المهنة، وكونها متنفسا للمحامين وأسرهم.

في السياق نفسه، تتخذ النقابة العامة للمحامين، بقيادة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، خطوات سريعة نحو تجهيز نادي المحامين بجنوب سيناء تمهيدًا لافتتاحه؛ ليكون في خدمة أعضاء الجمعية العمومية.

وأصدر نقيب المحامين تعليمات للإدارة الهندسية بالنقابة العامة، بإجراء زيارة تفقدية للنادي، للوقوف على مدى جاهزيته، تمهيدًا لفرشه، وافتتاحه في أقرب وقت ممكن.