رئيس صحة الشيوخ: العلاقات المصرية الهندية تشهد طفرة غير مسبوقة

ثمن النائب الدكتورعلى مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى ، فى زيارة رسمية إلى القاهرة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحا أنها تأتي فى ضوء ما تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهي من طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة منذ تولى الرئيس السيسى قيادة البلاد.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ فى بيان صحفى له ، إن الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسي ورئيس دولة الهند خلال الفترات الأخيرة، تؤكد أن الرئيس السيسي، يمتلك خبرة سياسية واقتصادية كبيرة، يستطيع من خلالها فتح المزيد من المجالات الاستثمارية والاقتصادية لمصر، متطلعاً خلال زيارته للاستفادة من النهضة الاقتصادية لدولة الهند، وما حققته الهند من معدلات نمو سريعة و متنامية.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن مصر والهند تجمعهما علاقات سياسية متميزة، إلى جانب العلاقات التجارية والاقتصادية التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وأشار النائب الدكتور على مهران، إلى أن الرئيس السيسي زار الهند أكثر من مرة هذا العام، وتعد الزيارات إنجازاً سياسياً واقتصادياً هاماً يؤكد على وجود مصر كركيزة للاستقرار والتنمية في المنطقة، وستكون مناسبة جيدة لطرح وتوضيح مصر للجانب الهندي وللمجتمع الدولي ما تقوم به مصر، وترويج لبرنامجها الاقتصادى ورؤيتها العالمية بشأن الإدارة الاقتصادية، مما يتيح الفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وتعزيز النهوض الاقتصادي .

وأكد النائب الدكتور على مهران، أن الهند كان لها دور في مصر منذ ستينيات القرن الماضي في تأسيس دول عدم الانحياز وكانت مصر لها دور والهند لها دور، بالتالي العلاقات طيبة بين البلدين سواء على المستوى الرسمي او الشعبي.