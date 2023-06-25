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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بتكنولوجيا يابانية حديثة..

التنمية الصناعية: مصنع جديد لإنتاج أجهزة التحاليل والمستلزمات الطبية باستثمارات 600 مليون جنيه

صدى البلد

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلي شركتي يو جي ميديكال المصرية وزيكسي اليابانية للاستماع الى العرض التقديمي الخاص بمصنعهم الجديد الذي سيقام بالشراكة بينهما، لإنتاج مستلزمات التحاليل الطبية المعملية بمنطقة القطامية الصناعية، وذلك بعد استلام الأرض من الهيئة وإنهاء كافة التصاريح اللازمة، وذلك بحضور المهندس هاني سليمان رئيس شركة يوجي ميديكال والمهندس أحمد سليمان نائب الرئيس و المدير التنفيذي ومن الجانب الياباني السيد ياميشتا وتانسويا أعضاء مجلس إدارة زيكسي اليابانية.

 

وأشاد عبد الكريم بالمشروع الجديد بوصفه مشروع صناعي متكامل لإنتاج أجهزة ومستلزمات التحاليل الطبية المعملية بخبرات وتكنولوجيا يابانية، ويبلغ حجم استثماراته المتوقعة ٦٠٠ مليون جنيه على مساحة ٣٥٠٠م٢، مشيرا إلى أهمية استقطاب مثل تلك المشروعات عالية التقنية إلى السوق المصري، وخاصة أن قطاع الصناعات الطبية من الصناعات الحيوية وسيساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير حيث تنوى الشركة تخصيص ٧٠% من إنتاجها للتصدير للأسواق الخارجية مثل أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط.

 

ونوه رئيس الهيئة إلى أن ازدياد طلبات الاستثمار المحلى والأجنبي تعد ثمرة الجهود التى تبذلها الحكومة من أجل تيسير بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري الصناعي فضلا عن الحوافز والتيسيرات الكبيرة والتطوير الإجرائي الذي تنتهجه الهيئة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم التيسيرات اللازمة و كل الدعم للمشروع من خلال فريق عمل الهيئة لبدء الإنتاج.

 

من جهته أشاد هاني سليمان رئيس الشركة بالتيسيرات الكبيرة التى وفرتها الهيئة للمشروع للحصول على الأرض وإنهاء إجراءاته في أسرع وقت، مؤكدا أن الشراكة مع الجانب اليابانى تضمن إنشاء خط إنتاج بخبرات يابانية والتى لها الباع الكبير في هذه الصناعة حيث تمتلك الشركة اليابانية ١١ فرعا حول العالم، وبأعلى التكنولوجيات العالمية حيث إن المشروع سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن الثقة في مناخ الاستثمار الصناعي المصري الحالى هي التى دفعت الجانب اليابانى لإقامة المشروع بالشراكة مع يوجي ميديكال، مؤكدا أن المشروع يعد خطوة اولي نحو التوسع وإقامة سلسة مصانع متخصصة في المجال الطبي المعملي. 

الهيئة العامة للتنمية الصناعية زيكسي اليابانية السوق المصري مستلزمات التحاليل الطبية

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