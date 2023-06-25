القومي للمرأة يعقد اجتماعه الدوري لأول مرة من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي وبحضور عضواته وأعضائه، وذلك من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها مشيدة بالإنجاز الذي حدث في الحى الحكومي، وتوجهت بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذا الإنجاز الذى يليق باسم مصر، موضحة أن هذا الصرح الحكومي بكل ما تم إنجازه سيخلد في التاريخ، ويعد هذا الاجتماع بداية العمل الرسمي للمجلس من مقره بالعاصمة الجديدة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أنه فى إطار استضافة مصر فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، فقد عرضت مصر مشروع الشمول المالي بهدف تقديم الخبرة الفنية لأعضاء المنظمة لتعميم الاستفادة.

فيما استعرض المهندس عمرو سليمان عضو المجلس التقدم المحرز في مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع البنك المركزي وعدد من شركاء التنمية، مستهدفا مليونا و200 ألف سيدة، حيث استعرض سبل استخدام التكنولوجيا فى رقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، مشيراً إلى أن المجلس شرع منذ سنوات في رقمنة نموذج عمل مجموعات الإدخار والإقراض الكلاسيكي.

واستعرضت دينا حسين عضوة المجلس القومي للمرأة التقدم المحرز في برنامج «هي تقود» " she leads - لطالبات التعليم الفني، الذى يستهدف تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية.

وتناول الاجتماع عرض ما تم إنجازه في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وقد سبق اجتماع المجلس، اجتماع للدكتورة مايا مرسى مع موظفي المجلس المنتقلين إلى العاصمة الإدارية لمناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة .

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