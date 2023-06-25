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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل: توفير وظائف لذوي الهمم بالقاهرة

صدى البلد

أعلنت مديرية  العمل  بالقاهرة عن توفير فرص عمل للشباب من ذوي الهمم من الجنسين  ..

وقالت مديرية العمل بالمحافظة أن هذه الفرص متوفرة للشباب للعمل بشركة أمان للتحصيل، لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا ، وذلك برواتب مجزية ، مع توفير تأمين صحى وإجتماعى ، للشباب والسن لا يتعدى 30 سنة خبرة وبدون خبرة ،وقالت أن ذلك يأتي في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وذوي الهمم،  وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية وفرص تدريب مهنى تساهم في دخولهم سوق العمل الداخلى والخارجى والمشاركة في التنمية .

وأوضحت الوزارة في بيان ،أنها تلقت تقريراً من أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، أوضح فيه أنه بالتنسيق مع شركة أمان للتحصيل الالكتروني ، تم توفير تلك الفرص للشباب في العمل على مهنة مسئول تحصيل،  وخدمة عملاء  ، وأضاف مدير المديرية ، أنه على الشباب الراغب في الحصول على تلك الفرص التقديم بمقر المديرية في 27 ش عين شمس برج الفتح – حلمية الزيتون، مؤكداً سعى المديرية واستمرار جهودها في التعاون مع الشركات العاملة من القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب أبناء المحافظة والمقيمين فيها .

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