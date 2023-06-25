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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من النائب العام السعودي بشأن الحج

صدى البلد

أمر النائب العام السعودي بتدشين نيابة الحرم المدني حيث أنشئت بقرار من مجلس النيابة العامة، وتباشر الجرائم الجزائية التي تقع في محيط الحرم المدني ومرافقه.

ومن المقرر أن تختص نيابة الحرم المدني في الحماية العدلية للحرم المدني الشريف وزواره، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

بالإضافة إلي الضمانات المقررة لهم نظاماً، وذلك عبر فرق تحقيق متخصصة مكونة من أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على مدار الساعة، وتنهي الإجراءات الجزائية وفق النظام بشكل عاجل.

السعودية: استعدادات غير عادية لحج العام الحالى

كشف نائب وزير الحج والعمرة في السعودية عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة أصدرت مليونًا و800 ألف تأشيرة إلكترونية للحج في وقتٍ قياسي في موسم هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مشاط قوله إن "معايير قياس نجاح الحج تتمثل في ثلاثة معايير هي: أمن وسلامة وصحة الإنسان، إلى جانب أن إدارة الحج والأمور التنظيمية تنعكس على توفير المناخ الملائم لضيوف الرحمن في أداء مناسكهم لينعموا بالراحة والاستقرا. التحدي الكبير الذي واجه الوزارة هو انتشار فيروس كورونا في عام1442هـ، والاكتفاء بأعدادٍ محددة في أداء الحج من الداخل لـ 60 ألف حاج؛ وما صاحبها من توفير البيئة الملائمة لتلك الأوضاع من خلال منظومة واحدة من مختلف الجهات للحفاظ على صحة الحجاج من تفشي الوباء، وتحقيق معدلات نجاح مرتفعة".

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